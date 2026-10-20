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Транспортният министър: Открити са останки от дрон на ударения кораб „Челси 3“, започва разследване

Транспортният министър: Открити са останки от дрон на ударения кораб „Челси 3“, започва разследване

Предстои те да бъдат анализирани от българските компетентни служби

Останки от дрон са открити на борда на пострадалия кораб „Челси 3“, който вече се намира на пристанището в Бургас. Предстои те да бъдат анализирани от българските компетентни служби. Това съобщи министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев пред журналисти в пловдивското село Калояново.

„Когато сме готови с резултатите, обществото ще бъде информирано“, заяви министърът, без да разкрива допълнителни подробности за намерените фрагменти.

По думите му корабът е претърпял сериозни поражения, което значително е усложнило операцията по придвижването му до българското пристанище.

Сериозни пробойни и тежки метеорологични условия

„Корабът „Челси 3“ е на пристанището в Бургас. Задълженията на Министерството на транспорта бяха да организира и координира операцията. Тя беше доста сложна, тъй като е нарушена целостта на кораба“, обясни Пеев.

Транспортният министър посочи, че лично е видял сериозните поражения по корпуса на плавателния съд.

„Има много сериозни пробойни, аз ги видях лично. Лошото време предопредели сложността на тази операция“, допълни той.

В момента компетентните български служби разследват обстоятелствата около инцидента. Ако се окаже, че страната ни не разполага с необходимите технически възможности за извършване на всички експертизи, ще бъде потърсено съдействие от международни партньори с опит в подобни случаи.

Няма спад на корабния трафик във Варна и Бургас

Въпреки военните действия в Черно море и ударите в близост до българската територия, към момента не се отчита намаление на корабния трафик през двете основни морски пристанища на страната.

Напротив – според статистиката през последния месец се наблюдава дори леко увеличение на движението на плавателни съдове във Варна и Бургас.

Пеев обаче предупреди, че последствията от военните действия могат да се проявят на по-късен етап.

„Последствията от военните действия и ударите, които са в близост до нашата територия, са по-дългосрочни. Ефектите най-вероятно ще ги наблюдаваме в бъдеще“, посочи министърът.

България обменя информация с Румъния и Турция

За гарантиране на безопасността на корабоплаването страната ни продължава да осъществява засилен контрол и да обменя информация с партньорите си в Черноморския регион.

„Това, което можем да направим, е да продължим контрола. Интегрираната информация, която получаваме, да я споделяме с нашите партньори Румъния и Турция и ние го правим“, заяви Георги Пеев.

Той подчерта, че основен приоритет остава осигуряването на максимална сигурност на корабоплаването в българските териториални води.

Правителството работи и по мерки за улесняване на износа на зърно, включително възможности за подобряване на железопътната инфраструктура.

Според транспортния министър усилията са насочени към осигуряване на оптимални условия за зърнопроизводителите в активния сезон за износ.

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