Транспортният министър: Открити са останки от дрон на ударения кораб „Челси 3“, започва разследване

Останки от дрон са открити на борда на пострадалия кораб „Челси 3“, който вече се намира на пристанището в Бургас. Предстои те да бъдат анализирани от българските компетентни служби. Това съобщи министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев пред журналисти в пловдивското село Калояново.

„Когато сме готови с резултатите, обществото ще бъде информирано“, заяви министърът, без да разкрива допълнителни подробности за намерените фрагменти.

По думите му корабът е претърпял сериозни поражения, което значително е усложнило операцията по придвижването му до българското пристанище.

Сериозни пробойни и тежки метеорологични условия

„Корабът „Челси 3“ е на пристанището в Бургас. Задълженията на Министерството на транспорта бяха да организира и координира операцията. Тя беше доста сложна, тъй като е нарушена целостта на кораба“, обясни Пеев.

Транспортният министър посочи, че лично е видял сериозните поражения по корпуса на плавателния съд.

„Има много сериозни пробойни, аз ги видях лично. Лошото време предопредели сложността на тази операция“, допълни той.

В момента компетентните български служби разследват обстоятелствата около инцидента. Ако се окаже, че страната ни не разполага с необходимите технически възможности за извършване на всички експертизи, ще бъде потърсено съдействие от международни партньори с опит в подобни случаи.

Няма спад на корабния трафик във Варна и Бургас

Въпреки военните действия в Черно море и ударите в близост до българската територия, към момента не се отчита намаление на корабния трафик през двете основни морски пристанища на страната.

Напротив – според статистиката през последния месец се наблюдава дори леко увеличение на движението на плавателни съдове във Варна и Бургас.

Пеев обаче предупреди, че последствията от военните действия могат да се проявят на по-късен етап.

„Последствията от военните действия и ударите, които са в близост до нашата територия, са по-дългосрочни. Ефектите най-вероятно ще ги наблюдаваме в бъдеще“, посочи министърът.

България обменя информация с Румъния и Турция

За гарантиране на безопасността на корабоплаването страната ни продължава да осъществява засилен контрол и да обменя информация с партньорите си в Черноморския регион.

„Това, което можем да направим, е да продължим контрола. Интегрираната информация, която получаваме, да я споделяме с нашите партньори Румъния и Турция и ние го правим“, заяви Георги Пеев.

Той подчерта, че основен приоритет остава осигуряването на максимална сигурност на корабоплаването в българските териториални води.

Правителството работи и по мерки за улесняване на износа на зърно, включително възможности за подобряване на железопътната инфраструктура.

Според транспортния министър усилията са насочени към осигуряване на оптимални условия за зърнопроизводителите в активния сезон за износ.