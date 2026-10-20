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Безплатни климатици и термопомпи за хиляди домакинства в София

Безплатни климатици и термопомпи за хиляди домакинства в София
pixabay

„Чистият въздух, освен стабилни партньори, изисква цялостен подход", каза Васил Терзиев

Столична община проведе откриваща пресконференция по проект “Подмяна на отоплителните устройства в домакинствата за по-чист въздух“, финансиран по Програма „Околна среда“ 2021–2027 г.

„Чистият въздух, освен стабилни партньори, изисква цялостен подход".

Това каза кметът на Столична община – г-н Васил Терзиев при откриването на събитието и допълни:

„Затова ние вече 3 години работим паралелно по всички източници на замърсяване – облагородяваме „калните точки“ в кварталите, въвеждаме нискоемисионни зони за автомобилите и за отоплението, затягаме контрола на замърсяването от строителството, модернизираме градския транспорт и засаждаме повече растителност в града".

Основната цел на проекта е именно подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община чрез намаляване на емисиите на фини прахови частици (ФПЧ10) от битовото отопление. За постигането ѝ се предвижда подмяна на отоплителните устройства на твърдо гориво – дърва и въглища – с по-екологични алтернативи.

Кметът на Столицата обясни, че в рамките на проекта е планирано да бъдат подменени отоплителните устройства в 10 815 жилища на територията на Столична община. В резултат от изпълнението на предвидените мерки се очаква намаляване на емисиите на ФПЧ10 с приблизително 222,8 тона годишно. Това надгражда мерките, изпълнявани от Столична община за ограничаване на замърсяването на въздуха от битовото отопление, и е насочен към домакинства, които използват отоплителни устройства на твърдо гориво.

Терзиев отбеляза още, че „Днес е специален ден за София, защото поставяме началото на новия проект за подмяна на отоплителните уреди точно в първия ден от Седмицата на чистия въздух в София. Заедно с нас през идните дни ще са партньорите ни от Breathe Cities, Clean Air Fund, C40 и Bloomberg Philanthropies, с които работим рамо до рамо за да подобряваме въздуха на София всеки ден“.

Проектът предвижда безвъзмездна подмяна на отоплителни уреди на дърва и въглища в одобрените домакинства. В зависимост от техническите характеристики и потребностите на съответното жилище, старите отоплителни устройства могат да бъдат заменени с по-екологосъобразни алтернативи, сред които климатици, термопомпи „въздух–вода“, термопомпи „вода–вода“ и отоплителни устройства на пелети.

По проекта е предвидена и пилотна възможност за изграждане на фотоволтаични системи за производство на електроенергия за собствени нужди.

Зам.-кметът в направление „Околна среда“ – инж. Николай Неделков от своя страна допълни: „Това е вторият голям проект за подмяна на отоплителни уреди, с който продължаваме започнатото в София. В първата фаза подменихме над 21 000 замърсяващи уреда на твърдо гориво. Сега, с близо 37.6 милиона евро 100% безвъзмездно финансиране по програма „Околна среда“, ще подкрепим още над 10 800 домакинства в цялата община.

Проектът осигурява напълно безплатно демонтаж на старите печки, доставка и монтаж на модерни климатици, термопомпи или пелетни уреди, както и 2 години гаранция с безплатен технически преглед. С всичко това очакваме да “спестим” на въздуха ни още 222 тона емисии на фини прахови частици всяка година.“

В рамките на проекта са открити 6 специализирани офиса в районите за лесно подаване на документи, а за хора с увреждания или трудноподвижни граждани се осигурява консултация по домовете.

Разкрити офиси за подаване на документи по проекта:

1. ЦЕНТРАЛЕН ОФИС - зад сградата на районна администрация „Красна поляна“, с адрес: ж.к. „Разсадника-Коньовица“, ул. „Освобождение“ № 25;

2. Район „НАДЕЖДА“ - бившата сграда на районна администрация „Надежда“ с адрес: ул. „Кирил Дрангов“ № 55;

3. Район „СТУДЕНТСКИ“ - в сградата на районна администрация „Студентски“ с адрес: ж.к. „Студентски град“;, бл. 5, ет. 3, ст. 319;

4. Район „ИЗГРЕВ“ - адрес: ул. „Антон П. Чехов“ № 16А;

5. Район „МЛАДОСТ“ – в сградата на старото кметство в кв. „Горубляне“ с адрес: ул. „Витоша“; № 2, ет. 2;

6. Район „СЕРДИКА“ - с адрес: кв. „Бенковски“, бул. „Лазар Михайлов“ в сградата на читалище „Георги Бенковски – 1911“.

Всички детайли по изпълнението на проекта бяха представени от инж. Марин Маринов – „Технически контрол“ по проекта.

Гости на събитието бяха - г-жа Ирена Пенчева - Главен директор на Главна дирекция Оперативна програма "Околна среда", представители на министерство на „Околната среда и водите“, редица експерти от Столична община, журналисти и граждани.

Проектът „Подмяна на отоплителните устройства в домакинствата за по-чист въздух!“ се изпълнява от Столична община с финансовата подкрепа на Програма „Околна среда“ 2021–2027 г., по приоритет 5 „Въздух“, процедура „За по-чист въздух!“ (2), с код BG16FFPR002-5.002.

Общата стойност на проекта възлиза на 37 627 660,90 евро, от които 31 983 511,77 евро (85%) европейско финансиране и 5 644 149,13 евро (15%) национално съфинансиране.

Проектът се реализира съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № Д-34-51/08.05.2024 г., с продължителност 60 месеца, за периода от 8 май 2024 г. до 8 май 2029 г.

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