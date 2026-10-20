„Зелено движение“: Промените в ЗУТ могат да узаконят скандални строежи като Алепу и Елените

Предложените от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ) могат да отворят врата за узаконяване на незаконни строежи, включително на обекти, предизвикали сериозни обществени скандали. За това предупреждават от партия „Зелено движение“ в официално становище по законопроекта.

Според формацията измененията създават предпоставки за заобикаляне на строителните правила и предоставяне на неправомерни предимства на собствениците на незаконни обекти.

„Узаконяването на незаконни строежи представлява държавна помощ за техните собственици, която нарушава конкуренцията и обезсмисля установените в Закона за устройство на територията правила“, посочват от партията.

Какво предвиждат промените в закона?

Законопроектът, предложен от МРРБ, въвежда механизъм за признаване на статут на търпимост на незаконно изградена или все още строяща се техническа инфраструктура.

Сред обектите, които попадат в обхвата на промените, са пътища, мостове, тунели, електропроводи, водопроводи, пречиствателни станции, брегоукрепителни съоръжения, язовири и определени енергийни обекти.

Според мотивите на министерството в страната съществува инфраструктура, изградена без пълна строителна документация, която обаче обслужва важни обществени потребности.

От ведомството аргументират предложенията с необходимостта да се осигури възможност за поддръжка, ремонт, експлоатация и довършване на подобни съоръжения, когато те отговарят на приложимите строителни изисквания.

Предвижда се завършените обекти да могат да получават удостоверение за търпимост, а незавършените да бъдат довършвани след одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешение за строеж.

Алепу, Елените и Мальовица сред посочените примери

От „Зелено движение“ обаче предупреждават, че обхватът на законопроекта е твърде широк и може да позволи запазването на спорни строежи.

Сред посочените от формацията примери са т.нар. подпорен хотел край Алепу, речната корекция на река Козлука в курорта Елените, незаконни лифтове в Мальовица и Пампорово, както и инфраструктура в местността Баба Алино.

Партията посочва още незаконни канализационни мрежи в подножието на Витоша, хидротехнически съоръжения и фотоволтаични инсталации.

Според представителите ѝ част от тези обекти могат да се възползват от новите разпоредби, въпреки че са изградени в нарушение на действащите правила.

Опасения за екологични нарушения и нелоялна конкуренция

Един от основните аргументи на „Зелено движение“ е, че предложеният механизъм може да облагодетелства инвеститори, които не са спазили законовите изисквания при строителството.

От партията твърдят, че вместо да понесат разходите за премахване на незаконните обекти, собствениците им ще получат възможност да ги запазят и използват.

Това според формацията създава неравнопоставеност спрямо инвеститорите, които са изпълнили всички законови процедури.

От „Зелено движение“ разглеждат подобно предимство като потенциална неправомерна държавна помощ и настояват да бъдат отчетени изискванията на европейското законодателство.

Друг сериозен проблем според партията е липсата на изрично изискване за представяне на определени екологични разрешителни при признаване на търпимост на вече изградени обекти.

Така, предупреждават от формацията, може да се стигне до законно използване на инфраструктура, която е причинила или продължава да причинява вреди на околната среда.

Може ли да бъде блокиран строителният контрол?

Критики предизвиква и разпоредба, според която подаването на заявление за признаване на търпимост може да доведе до спиране на висящи административни производства срещу незаконни строежи.

От „Зелено движение“ предупреждават, че самото подаване на документи не доказва безопасността или допустимостта на даден обект.

Според партията това създава риск контролът да бъде временно блокиран дори при строежи, които впоследствие няма да отговорят на необходимите условия.

Настояват за оттегляне или сериозна преработка на законопроекта

От „Зелено движение“ искат спорният текст, уреждащ признаването на търпимост на незаконната инфраструктура, да бъде оттеглен или съществено променен.

Едно от предложенията е възможността за узаконяване да бъде ограничена до обекти, които са публична държавна собственост или за които е доказана надделяваща обществена необходимост.

Като алтернативен вариант формацията предлага конкретните държавни обекти, които могат да бъдат узаконени, да бъдат изрично посочени в закона.

Партията настоява и за прецизиране на текстовете, свързани с предварителните геоложки проучвания, отчуждаването на имоти и разрешаването на строителни дейности.

Според „Зелено движение“ приемането на измененията в сегашния им вид може да подкопае доверието в институциите и да насърчи нови нарушения на строителното законодателство.