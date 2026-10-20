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Икономика

Българската икономика е нараснала с 3% през 2025 г., БВП надхвърля 116 млрд. евро

Българската икономика е нараснала с 3% през 2025 г., БВП надхвърля 116 млрд. евро

Услугите остават водещият сектор в икономиката

Българската икономика е отбелязала реален растеж от 3% през 2025 г. спрямо предходната година. Брутният вътрешен продукт (БВП) на страната достига 116,55 млрд. евро, показват актуализираните данни на Националния статистически институт (НСИ).

Стойността на произведените стоки и услуги е ревизирана нагоре с 530,2 млн. евро спрямо предварителните оценки на статистиката.

Брутната добавена стойност в икономиката възлиза на 101,42 млрд. евро, като в реално изражение нараства с 2,4% на годишна база.

Услугите остават водещият сектор в икономиката

Секторът на услугите продължава да има най-голям принос към добавената стойност на българската икономика. През 2025 г. делът му достига 73,1%, което представлява увеличение с 0,1 процентни пункта спрямо предходната година.

В същото време относителният дял на индустрията намалява от 24,3% през 2024 г. до 24,1% през 2025 г.

Аграрният сектор формира 2,8% от добавената стойност, отчитайки леко увеличение спрямо предходната година.

Строителството с най-силен растеж, индустрията отчита спад

Данните на НСИ показват, че най-сериозно увеличение на добавената стойност през 2025 г. е регистрирано в строителството – с 6,8%.

Следват професионалните дейности, научните изследвания и административните услуги с ръст от 6,5%, както и информационните и комуникационните дейности с 6,1%.

Положителна динамика се отчита още при държавното управление, образованието, здравеопазването и социалната работа, където увеличението достига 5,3%.

Операциите с недвижими имоти нарастват с 4,9%, финансовите и застрахователните дейности – с 3,9%, а културата, спортът и развлеченията – с 3,2%.

По-умерен е растежът в търговията, транспорта, хотелиерството и ресторантьорството – 1,9%. Селското, горското и рибното стопанство отчитат увеличение от 0,4%.

На този фон промишлеността регистрира спад от 5%, като понижението обхваща добивната и преработващата индустрия, енергетиката, водоснабдяването и управлението на отпадъците.

Потреблението и инвестициите движат икономическия растеж

През 2025 г. за крайно потребление са изразходвани 78,7% от БВП, докато инвестициите в основен капитал формират 20,9%.

Крайното потребление се увеличава със 7,2% в реално изражение спрямо 2024 г.

Още по-значителен ръст се наблюдава при инвестициите в основен капитал, които нарастват с 15,6%.

Външната търговия обаче показва различна тенденция. Докато вносът на стоки и услуги се увеличава с 6,9%, износът намалява с 1,9% на годишна база.

В резултат външнотърговското салдо на стоки и услуги остава отрицателно.

НСИ ревизира нагоре данните за БВП

Актуализираната оценка за размера на българската икономика е с 530,2 млн. евро по-висока от предварително обявената.

От Националния статистически институт обясняват промяната с постъпването на допълнителна информация от годишните отчети на предприятията, изчерпателните статистически изследвания и актуализираните административни данни.

Ревизии са направени и в отделните компоненти на БВП, включително потреблението, инвестициите, изменението на запасите, вноса и износа.

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