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Китайските автомобили са изправени пред ново препятствие в Европа - няма субсидии без европейски части

Китайските автомобили са изправени пред ново препятствие в Европа - няма субсидии без европейски части

Германия и Франция договориха по-строги правила за „Произведено в Европа“, които могат да принудят китайските автомобилни производители да увеличат местното производство, ако искат достъп до публично финансиране и обществени поръчки.

Китайските автомобилни производители може да се сблъскат с нови ограничения на европейския пазар. Германия и Франция постигнаха обща позиция, според която от 2028 г. автомобилите, допустими за определени публични субсидии и обществени поръчки, ще трябва да отговарят на по-строги изисквания за европейски произход.

Според договорените предложения превозните средства ще трябва да бъдат сглобявани в Европа, а най-малко 70% от стойността на компонентите, без батерията, да идва от европейско производство. Информацията е потвърдена от South China Morning Post и Euronews. 

Китайските производители може да се наложи да местят производството си

Новите критерии биха засегнали особено компаниите от Китай, които произвеждат голяма част от автомобилите и компонентите си извън Европейския съюз. За да отговорят на условията, те може да се наложи да инвестират в европейски заводи, местни доставчици и научноизследователска дейност.

Предложенията включват и специфични изисквания за батериите. Според публикуваните подробности поне 10% от съдържанието им трябва да включва три основни компонента, произведени в Европа, включително батерийни клетки. 

Германия и Франция търсят подкрепа за европейската индустрия

Споразумението между Берлин и Париж е част от по-широките усилия за укрепване на автомобилното производство в Европа и ограничаване на зависимостта от външни доставчици.

Двете държави обаче имат различни приоритети. Франция настоява за по-строги изисквания за европейско производство, докато Германия търси повече гъвкавост за автомобилната индустрия, включително по отношение на правилата за емисиите след 2035 г. 

Според договорената позиция Великобритания, Норвегия, Исландия и Швейцария биха могли да бъдат включени при определени условия. За държави като Турция, Сърбия, Япония и Южна Корея достъпът до преференциите остава въпрос на окончателните правила.

Правилата все още не са окончателен закон

Важно е да се уточни, че договореното между Германия и Франция представлява обща политическа позиция, която трябва да бъде обсъдена на европейско ниво. Изискванията не означават автоматична забрана за продажба на китайски автомобили в ЕС, нито че всички модели без достатъчно европейски компоненти ще бъдат изключени от пазара.

Основният ефект би бил върху достъпа до определени субсидии, публично финансиране и обществени поръчки. Ако предложенията бъдат приети, производителите ще трябва да преценят дали да увеличат инвестициите си в Европа, или да продават автомобилите си без съответните финансови предимства.

Предстоящите преговори ще покажат доколко европейските държави са готови да обвържат публичната подкрепа с местното производство — решение, което може да промени инвестиционните планове на китайските автомобилни компании и структурата на автомобилния пазар в Европа.

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