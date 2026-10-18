Кристалина Георгиева към правителството: Не харчете пари, които нямате

„Не харчете пари, които нямате.“ Това е ключовият съвет, който управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева отправи към българските власти.

В ефира на bTV тя направи анализ на глобалните финансови процеси, предизвикателствата пред бюджетната политика на България, рисковете от военните конфликти и трансформацията на пазара на труда под влиянието на изкуствения интелект.

Ръководителят на МВФ внесе яснота и около популярното си предупреждение, че „зимата идва“. Тя отбеляза, че въпреки поредицата от кризи през последните години, световното стопанство показва изненадваща стабилност. За текущата година фондът предвижда глобален икономически растеж от 3,1%, който обаче се формира от два напълно противоположни фактора.

„Единият е енергийният шок - дърпа растежа надолу. Другият са инвестициите в изкуствен интелект - качват растежа нагоре“, обясни Георгиева.

Според нея в момента се наблюдава разделение на държавите по света на две основни категории. Към първата, по-малка група, спадат страните с коригирани нагоре икономически прогнози, благодарение на активната им роля в ИТ сектора и изкуствения интелект. Във втората, много по-многобройна група, влизат държавите с влошени икономически очаквания, които изостават от технологичния прогрес и остават силно уязвими от цените при вноса на петрол и природен газ.

В заключение Кристалина Георгиева подчерта, че глобалната инфлация остава сериозно предизвикателство, което принуждава централните банки да поддържат високи лихвени проценти. Този натиск се засилва и от факта, че редица правителства, включително в Европа, са натрупали опасни нива на държавен дълг.