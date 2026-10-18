Новини
Търси
Подкаст
Икономика

Кристалина Георгиева към правителството: Не харчете пари, които нямате

Кристалина Георгиева към правителството: Не харчете пари, които нямате
АП/БТА

Кристалина Георгиева подчерта, че глобалната инфлация остава сериозно предизвикателство, което принуждава централните банки да поддържат високи лихвени проценти

„Не харчете пари, които нямате.“ Това е ключовият съвет, който управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева отправи към българските власти. 

В ефира на bTV тя направи анализ на глобалните финансови процеси, предизвикателствата пред бюджетната политика на България, рисковете от военните конфликти и трансформацията на пазара на труда под влиянието на изкуствения интелект

Ръководителят на МВФ внесе яснота и около популярното си предупреждение, че „зимата идва“. Тя отбеляза, че въпреки поредицата от кризи през последните години, световното стопанство показва изненадваща стабилност. За текущата година фондът предвижда глобален икономически растеж от 3,1%, който обаче се формира от два напълно противоположни фактора. 

„Единият е енергийният шок - дърпа растежа надолу. Другият са инвестициите в изкуствен интелект - качват растежа нагоре“, обясни Георгиева. 

Според нея в момента се наблюдава разделение на държавите по света на две основни категории. Към първата, по-малка група, спадат страните с коригирани нагоре икономически прогнози, благодарение на активната им роля в ИТ сектора и изкуствения интелект. Във втората, много по-многобройна група, влизат държавите с влошени икономически очаквания, които изостават от технологичния прогрес и остават силно уязвими от цените при вноса на петрол и природен газ

В заключение Кристалина Георгиева подчерта, че глобалната инфлация остава сериозно предизвикателство, което принуждава централните банки да поддържат високи лихвени проценти. Този натиск се засилва и от факта, че редица правителства, включително в Европа, са натрупали опасни нива на държавен дълг. 

Още по темата

Кристалина Георгиева: Очакванията към изкуствения интелект няма да се оправдаят веднага

Кристалина Георгиева: Очакванията към изкуствения интелект няма да се оправдаят веднага

Украйна прие спешни закони на ЕС и МВФ за отключване на помощи за милиарди

Украйна прие спешни закони на ЕС и МВФ за отключване на помощи за милиарди

МВФ понижи прогнозата за икономическия растеж на България и очаква по-висока инфлация

МВФ понижи прогнозата за икономическия растеж на България и очаква по-висока инфлация

Мисия на МВФ пристига в София за срещи с правителството и БНБ

Мисия на МВФ пристига в София за срещи с правителството и БНБ

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Икономика

САЩ предлагат Европа отново да купува руски газ като част от план за мир в Украйна

САЩ предлагат Европа отново да купува руски газ като част от план за мир в Украйна

Русия обещава дизел за САЩ до 20 дни след подписването на договорите

Русия обещава дизел за САЩ до 20 дни след подписването на договорите

Любомир Станиславов: България има огромен шанс за развитие на автомобилната индустрия

Любомир Станиславов: България има огромен шанс за развитие на автомобилната индустрия

Юлиян Войнов: Доходите в България са с 23% по-ниски, а млечните продукти - с 30% по-скъпи

Юлиян Войнов: Доходите в България са с 23% по-ниски, а млечните продукти - с 30% по-скъпи

Кристалина Георгиева: Очакванията към изкуствения интелект няма да се оправдаят веднага

Кристалина Георгиева: Очакванията към изкуствения интелект няма да се оправдаят веднага

Водещи

Макрон с обръщение към нацията: Всички изпитваме гняв и срам

Макрон с обръщение към нацията: Всички изпитваме гняв и срам

  • Преди 9 минути
Най-важното от спорта на 18.10.2026-та г.

Най-важното от спорта на 18.10.2026-та г.

  • Преди 27 минути
Най-важното от света на 18.10.2026-та г.

Най-важното от света на 18.10.2026-та г.

  • Преди 41 минути
Наследниците на Илиян Филипов се оттеглят от Ботев (Пд), клубът търси спонсори

Наследниците на Илиян Филипов се оттеглят от Ботев (Пд), клубът търси спонсори

  • Преди 1 час
Нова жертва на потопа в Испания: Придошла река отнесе майка

Нова жертва на потопа в Испания: Придошла река отнесе майка

  • Преди 1 час
Левски спечели четвърта поредна Суперкупа на България след драма с Нефтохимик

Левски спечели четвърта поредна Суперкупа на България след драма с Нефтохимик

  • Преди 1 час
Протести подпалиха и Милано: Сблъсъци и десетки арести

Протести подпалиха и Милано: Сблъсъци и десетки арести

  • Преди 2 часа
Кристалина Георгиева към правителството: Не харчете пари, които нямате

Кристалина Георгиева към правителството: Не харчете пари, които нямате

  • Преди 2 часа
ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който свободата променя правилата на близостта

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който свободата променя правилата на близостта

  • Преди 2 часа
Размирниците във Франция продължават, разполагат спецчасти в Париж

Размирниците във Франция продължават, разполагат спецчасти в Париж

  • Преди 2 часа
В посока София: Камион катастрофира на АМ „Тракия“, има изтичане на гориво

В посока София: Камион катастрофира на АМ „Тракия“, има изтичане на гориво

  • Преди 2 часа
ЦСКА се измъчи срещу Несебър, но продължи напред за Купата на България

ЦСКА се измъчи срещу Несебър, но продължи напред за Купата на България

  • Преди 2 часа
Левски излъга Спартак Плевен, продължава за Купата

Левски излъга Спартак Плевен, продължава за Купата

  • Преди 2 часа
Министър Пеев: Спряхме поръчки за 350 млн. евро в НКЖИ заради съмнения за схеми

Министър Пеев: Спряхме поръчки за 350 млн. евро в НКЖИ заради съмнения за схеми

  • Преди 3 часа
Двата свалени от Румъния дрона вероятно са били руски

Двата свалени от Румъния дрона вероятно са били руски

  • Преди 3 часа