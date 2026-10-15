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Украйна прие спешни закони на ЕС и МВФ за отключване на помощи за милиарди

Украйна прие спешни закони на ЕС и МВФ за отключване на помощи за милиарди
АП/БТА

Сериозността на ситуацията се доказва и от факта, че през миналия месец правителството в Киев беше принудено да отложи част от бюджетните разходи, включително тези за възстановителни дейности и подготовка на инфраструктурата за зимата, поради липса на ликвидни средства

Украинският парламент прие днес пакет от закони за изпълнение на ключови изисквания на Европейския съюз (ЕС) и Международния валутен фонд (МВФ), необходими за отпускането на финансова помощ за милиарди долари, съобщи Ройтерс.

По време на гласуването депутатите одобриха законодателни промени, насочени към увеличаване на данъчното облагане на пратките от чужбина, повишаване на прозрачността в сектора на електронната търговия и изменение на правилата за финансов мониторинг на политиците. Финансовият министър Сергий Марченко коментира вота с думите, че одобрените закони установяват модерен модел за данъчно облагане на електронната търговия, който е в пълно съответствие с подхода на Европейския съюз и е справедлив спрямо местните предприятия. Той изрично подчерта, че тази реформа е едновременно част от програмата за сътрудничество с МВФ и задължително условие за получаването на макрофинансова подкрепа от ЕС.

Тези реформи се провеждат в изключително критичен момент – в петата година от войната с Русия, когато Украйна е изправена пред дълбока бюджетна криза. Държавата изпитва остър недостиг на средства за отбрана, причинен от забавянето на икономическия растеж и рязкото намаляване на вътрешните приходи заради засилените руски удари по предприятия и критична инфраструктура. Непрекъснато нарастващите потребности на фронта от оръжия, дронове и боеприпаси правят невъзможно покриването на военните разходи само с вътрешни приходи, което засилва критичната зависимост на страната от финансовата помощ на западните ѝ съюзници.

Сериозността на ситуацията се доказва и от факта, че през миналия месец правителството в Киев беше принудено да отложи част от бюджетните разходи, включително тези за възстановителни дейности и подготовка на инфраструктурата за зимата, поради липса на ликвидни средства. Само за месеците август и септември вътрешните данъчни постъпления са намалели с 32 милиарда гривни (около 711 милиона долара), което е пряка последица от руските атаки срещу логистиката и бизнеса.

Въпреки трудностите, премиерът Сергей Корецки заяви, че резултатите от работата на парламента през тази седмица дават основание за оптимизъм, макар че остава още много работа до пълното изпълнение на изискванията на международните кредитори. До края на настоящата година Украйна очаква да ѝ бъде изплатена финансова подкрепа от ЕС в размер на около 29 милиарда долара.

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