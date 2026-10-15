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Италия призова ЕС да назначи свой представител в преговорите за мир в Украйна

Италия призова ЕС да назначи свой представител в преговорите за мир в Украйна
АР/БТА

Това заяви италианският външен министър Антонио Таяни

Европейският съюз трябва да определи специален представител, който да участва в преговорите за прекратяване на войната в Украйна от името на всички държави членки. Това заяви италианският външен министър Антонио Таяни, цитиран от АНСА и БТА.

По думите му председателят на Европейския съвет Антонио Коща би могъл да поеме тази роля, но е възможно да бъде избрана и друга фигура. Според Таяни най-важното е европейските държави да постигнат съгласие и да имат единен глас в преговорния процес.

„Европа се нуждае от представител, който да говори от името на всички, за да има по-голяма тежест. Важно е това да бъде решено бързо“, заяви италианският министър пред журналисти в кулоарите на среща на Европейската народна партия.

Таяни подчерта, че избраният представител трябва да има ясен мандат да преговаря от името на целия Европейски съюз по въпросите, свързани с Украйна.

По време на изявлението си италианският външен министър коментира и искането на Рим за по-голяма гъвкавост при прилагането на бюджетните правила на ЕС. Италия настоява за повече възможности за разходи в областта на сигурността и енергетиката на фона на инфлационния натиск, предизвикан от войната в Близкия изток.

„Това не означава безотговорно управление на публичните финанси, а възможност да реагираме на ситуацията с по-голяма решителност“, посочи Таяни.

Той изрази оптимизъм, че искането на Италия може да бъде прието, като отбеляза, че последните изявления на европейски представители дават основания за надежда. Окончателното решение по въпроса предстои.

 
 
 

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