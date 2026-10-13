МВФ понижи прогнозата за икономическия растеж на България и очаква по-висока инфлация

Международният валутен фонд (МВФ) понижи прогнозата си за растежа на българската икономика през 2026 г. от 2,8% на 2,6%. В същото време институцията повиши очакванията си за средногодишната инфлация от 3,8% на 4,9%. Това показва октомврийският доклад „Световни икономически перспективи“.

За 2027 г. МВФ прогнозира ускоряване на икономическия растеж до 2,7% и инфлация от 4,8%. Очакванията за безработицата остават непроменени – 3,4% през настоящата и 3,3% през следващата година.

Фондът влошава значително и прогнозата си за дефицита по текущата сметка, който се очаква да достигне 8% от БВП през 2026 г. и 6,6% през 2027 г.

Въпреки ревизията българската икономика се очаква да расте по-бързо от средното за еврозоната, където МВФ прогнозира увеличение на БВП с 1,1% през 2026 г. и 1,2% през 2027 г.

Оценката на Фонда е по-предпазлива от тази на Министерството на финансите, което очаква икономически растеж от 3% през настоящата година.

Сред съседните държави МВФ прогнозира свиване на икономиката на Румъния с 0,5% през 2026 г., растеж от 1,8% за Гърция и 3,3% за Сърбия.