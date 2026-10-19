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Откриха средновековен некропол край Самоводене, възможно е там да е погребан свети Роман Търновски

Откриха средновековен некропол край Самоводене, възможно е там да е погребан свети Роман Търновски

Великотърновски археолози разкриха некропол в средновековен манастирски комплекс, свързан с цар Иван Александър и св. Теодосий Търновски. Находката е открита край село Самоводене, в местността Шушманец, в подножието на днешния манастир „Св. Троица“.

Некрополът е сред най-значимите открития през настоящия археологически сезон. Според археолозите Илиян Петракиев и проф. Хитко Вачев проучването му може да хвърли нова светлина върху историята на комплекса и съдбата на духовниците, обитавали го през Средновековието.

Една от хипотезите е, че там може да е погребан свети Роман Търновски. За да се установи самоличността на погребаните, предстои да бъдат направени антропологични анализи на откритите скелетни останки.

През този археологически сезон са локализирани и две пещи, които свидетелстват за стопанска дейност и монашески живот около храма. Открити са и фрагменти от луксозна керамика, показващи високия статут на манастирския комплекс.

По данни на археолозите първоначалното изграждане на комплекса може да се отнесе към около 1360 г., когато манастирът вероятно е бил в разцвета си. Свлачище е засегнало църквата и сградите в източната част, но след разрушенията обителта е възстановена и продължава да функционира през следващите столетия.

Според проф. Хитко Вачев комплексът вероятно е свързан с манастира на св. Теодосий Търновски, където се развивала средновековната духовна и книжовна традиция. Сред учениците на Теодосий са бъдещите патриарси Евтимий и Киприан.

За опазването на археологическия обект е изградено защитно покритие със средства, предоставени от „Електроенергиен системен оператор“. Регионалният исторически музей във Велико Търново ще стопанисва обекта през следващите три години, след решение на Общинския съвет.

Проучванията край Самоводене се провеждат за трета поредна година и продължават да разкриват нови данни за значимото място на манастира в духовната история на средновековно Търново.

Източник: БТА, кореспондент във Велико Търново Николай Венков

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