Анортозис уволни Нестор Ел Маестро след само три месеца

Нестор Ел Маестро вече не е старши треньор на Анортозис (Фамагуста). Кипърският клуб обяви раздялата със специалиста и неговите помощници след извършена оценка на представянето на отбора.

Бившият наставник на ЦСКА се задържа на поста едва три месеца. От Анортозис признаха, че тимът е работил при трудни условия, но резултатите не са отговорили на предварителните очаквания.

„Анортозис Фамагуста обявява прекратяването на сътрудничеството си с треньора Нестор Ел Маестро и неговите помощници от техническия щаб. Решението беше взето след цялостна оценка на представянето на отбора, който въпреки трудните условия не отговори на очакванията“, се казва в официалното съобщение.

„Благодарим на Нестор Ел Маестро и неговите колеги и им желаем успех в професионалната им кариера“, добавиха от кипърския клуб.

Ел Маестро има два периода начело на ЦСКА. Сега специалистът отново остава без отбор след краткия си престой в кипърския футбол.