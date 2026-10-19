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Ландо Норис се развълнува от рядка карта на Никола Цолов

Ландо Норис се развълнува от рядка карта на Никола Цолов
АП/БТА

Британската звезда във Формула 1 определи българския пилот като потенциално бъдещо име в световния шампионат

Пилотът във Формула 1 Ландо Норис предизвика интересна българска реакция по време на видео с отваряне на пакетчета с колекционерски карти от света на моторните спортове.

Британецът изтегли специална карта с лика на Никола Цолов, която се оказа последната бройка от лимитирана серия. Картата е обозначена с №99 от общо 99 произведени екземпляра.

Норис не скри вълнението си от рядката находка и насочи вниманието към потенциала на младия български състезател.

„99 от 99 на Цолов! Изтеглихме последната бройка от серията за потенциална бъдеща звезда във Формула 1!“, възкликна британският пилот.

Реакцията му е поредното признание за нарастващата популярност на Никола Цолов, който продължава да преследва голямата си цел - място на стартовата решетка във Формула 1.

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