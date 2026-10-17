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Шефът на Формула 2: Никола Цолов е готов за Формула 1

Шефът на Формула 2: Никола Цолов е готов за Формула 1
БТА

Бруно Мишел похвали българина, но призна, че бъдещето му за 2027 година остава неясно

Ръководителят на Формула 2 Бруно Мишел е уверен, че Никола Цолов притежава необходимите качества, за да направи следващата стъпка и да се състезава във Формула 1.

Основният съперник на българина в битката за титлата Рафаел Камара вече си осигури място в най-престижния автомобилен шампионат. Бразилецът ще кара за Хаас през следващия сезон, докато Цолов продължава да очаква решение за своето бъдеще.

„Да, мисля, че е готов, въпреки че не знам дали ще бъде избран за Формула 1 догодина“, заяви Мишел пред репортери, цитиран от GMM.

Шефът на Формула 2 посочи постоянството на Цолов и битката му за шампионската титла с Камара като доказателства за качествата на двамата пилоти. И българинът, и бразилецът са дебютанти в шампионата, но бързо се утвърдиха сред водещите имена.

Цолов е свързван с евентуално място в Рейсинг Булс, където бъдещето на Лиъм Лоусън остава неясно. Към момента обаче няма официално потвърждение, че българският пилот ще получи титулярна позиция във Формула 1.

Следващата решаваща стъпка за 19-годишния състезател се очаква да бъде свързана с плановете на Ред Бул. Дотогава основната му задача остава битката за титлата във Формула 2.

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