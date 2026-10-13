Риск за финала на Формула 2 и битката на Никола Цолов за титлата

Ескалацията на конфликта в Близкия изток създава сериозна несигурност около последните състезания за сезона във Формула 1 и Формула 2. Ситуацията засяга пряко и Никола Цолов, който се бори за титлата във втория по сила автомобилен шампионат.

Финалните два кръга трябва да се проведат в Катар и Абу Даби. До надпреварата на пистата „Лусаил“ остава около месец и половина, а от ФИА и ръководството на Формула 1 продължават да заявяват, че състезанията ще се състоят по план.

Опасенията са свързани със зачестилите нападения в региона и сложната логистична операция по транспортирането на хиляди служители и голямо количество оборудване. Допълнителен риск представлява напрежението около Ормузкия проток, през който преминава част от морския транспорт на отборите.

„Календарът е потвърден - последните два старта ще бъдат в Катар и Абу Даби. Следваме тази посока въз основа на информацията и гаранциите, с които разполагаме“, заяви изпълнителният директор на Формула 1 Стефано Доменикали.

Според коментари в падока окончателната оценка на ситуацията ще бъде направена преди състезателния уикенд в Остин. Засега няма официално решение за отлагане или отмяна на стартовете.

Финансовите отношения между Формула 1 и местните организатори също усложняват евентуална промяна. При отказ от страна на домакините може да бъде дължима пълната такса за провеждане, докато отмяна от страна на притежателя на търговските права би могла да доведе до възстановяване на сумата.