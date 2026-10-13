Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Риск за финала на Формула 2 и битката на Никола Цолов за титлата

Риск за финала на Формула 2 и битката на Никола Цолов за титлата
БТА

Напрежението в Близкия изток поставя под въпрос стартовете в Катар и Абу Даби, но Формула 1 и ФИА засега не променят календара

Ескалацията на конфликта в Близкия изток създава сериозна несигурност около последните състезания за сезона във Формула 1 и Формула 2. Ситуацията засяга пряко и Никола Цолов, който се бори за титлата във втория по сила автомобилен шампионат.

Финалните два кръга трябва да се проведат в Катар и Абу Даби. До надпреварата на пистата „Лусаил“ остава около месец и половина, а от ФИА и ръководството на Формула 1 продължават да заявяват, че състезанията ще се състоят по план.

Опасенията са свързани със зачестилите нападения в региона и сложната логистична операция по транспортирането на хиляди служители и голямо количество оборудване. Допълнителен риск представлява напрежението около Ормузкия проток, през който преминава част от морския транспорт на отборите.

„Календарът е потвърден - последните два старта ще бъдат в Катар и Абу Даби. Следваме тази посока въз основа на информацията и гаранциите, с които разполагаме“, заяви изпълнителният директор на Формула 1 Стефано Доменикали.

Според коментари в падока окончателната оценка на ситуацията ще бъде направена преди състезателния уикенд в Остин. Засега няма официално решение за отлагане или отмяна на стартовете.

Финансовите отношения между Формула 1 и местните организатори също усложняват евентуална промяна. При отказ от страна на домакините може да бъде дължима пълната такса за провеждане, докато отмяна от страна на притежателя на търговските права би могла да доведе до възстановяване на сумата.

Още по темата

Лоша новина за Никола Цолов? Рейсинг Булс е избрал пилотите си за 2027 година

Лоша новина за Никола Цолов? Рейсинг Булс е избрал пилотите си за 2027 година

PitLane24: Ред Бул дава дебют на Цолов във Формула 1 още този сезон

PitLane24: Ред Бул дава дебют на Цолов във Формула 1 още този сезон

Никола Цолов: Вярвам, че един ден ще карам във Формула 1

Никола Цолов: Вярвам, че един ден ще карам във Формула 1

Официално: Цолов има две състезания, за да се пребори за титлата във Формула 2

Официално: Цолов има две състезания, за да се пребори за титлата във Формула 2

Цолов след драмата в Баку: Това е голяма лична победа

Цолов след драмата в Баку: Това е голяма лична победа

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Играч на Милан легна под ножа, пропуска мача с Левски

Играч на Милан легна под ножа, пропуска мача с Левски

Екранен партньор на Том Круз от „Последния самурай“ подписа споразумение в България

Екранен партньор на Том Круз от „Последния самурай“ подписа споразумение в България

Фюри - Джошуа е най-касовият боксов мач в историята на Великобритания

Фюри - Джошуа е най-касовият боксов мач в историята на Великобритания

Спорът между Ювентус и Роналдо стигна до Върховния съд на Италия

Спорът между Ювентус и Роналдо стигна до Върховния съд на Италия

Алберт Попов започва ски сезона с нов треньор

Алберт Попов започва ски сезона с нов треньор

Водещи

Тръмп: Помагаме на Украйна с разузнавателни данни

Тръмп: Помагаме на Украйна с разузнавателни данни

  • Преди 2 минути
Никушор Дан с ултиматум към партиите: Правителство или избори

Никушор Дан с ултиматум към партиите: Правителство или избори

  • Преди 14 минути
Петър Волгин: България трябва да увеличи отбранителната си способност

Петър Волгин: България трябва да увеличи отбранителната си способност

  • Преди 20 минути
Йотова: Ако нямаше избори, въпросът с помилването на Атанасов, едва ли щеше да се повдига

Йотова: Ако нямаше избори, въпросът с помилването на Атанасов, едва ли щеше да се повдига

Тръмп: Ердоган би направил това, което поискам от него

Тръмп: Ердоган би направил това, което поискам от него

  • Преди 27 минути
Йорданка Чобанова пред Таралеж: Българките в бизнеса трябва да са по-активни в усвояването на евросредствата

Йорданка Чобанова пред Таралеж: Българките в бизнеса трябва да са по-активни в усвояването на евросредствата

  • Преди 33 минути
Тодор Тагарев: Русия е извършителят на атаките срещу корабите в Черно море

Тодор Тагарев: Русия е извършителят на атаките срещу корабите в Черно море

  • Преди 37 минути
Русия арестува японски журналист, обвинен в шпионаж

Русия арестува японски журналист, обвинен в шпионаж

  • Преди 38 минути
Играч на Милан легна под ножа, пропуска мача с Левски

Играч на Милан легна под ножа, пропуска мача с Левски

  • Преди 43 минути
Илияна Йотова: Поискахме извънредна точка на Общото заседание на ЕС за Черно море

Илияна Йотова: Поискахме извънредна точка на Общото заседание на ЕС за Черно море

Евродепутати идват в София и Варна заради атаките срещу кораби в Черно море

Евродепутати идват в София и Варна заради атаките срещу кораби в Черно море

  • Преди 53 минути
„Хизбула“ обещава до 14 000 долара на пострадалите от войната в Ливан

„Хизбула“ обещава до 14 000 долара на пострадалите от войната в Ливан

  • Преди 1 час
Екранен партньор на Том Круз от „Последния самурай“ подписа споразумение в България

Екранен партньор на Том Круз от „Последния самурай“ подписа споразумение в България

  • Преди 1 час
52-годишен мъж загина при челен удар с инкасо автомобил край Микре

52-годишен мъж загина при челен удар с инкасо автомобил край Микре

Ивелин Михайлов: Не ме издържа мама или любовницата, имам си фирма

Ивелин Михайлов: Не ме издържа мама или любовницата, имам си фирма