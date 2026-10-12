Лоша новина за Никола Цолов? Рейсинг Булс е избрал пилотите си за 2027 година

Рейсинг Булс се очаква да запази Лиъм Лоусън и Арвид Линдблад като титулярен тандем за сезон 2027 във Формула 1. Това съобщи анализаторът на Sky Sports Тед Кравиц, позовавайки се на категорични слухове в падока.

Към момента от отбора няма официално потвърждение. Ръководителят Алан Пермейн наскоро заяви, че решението изисква още време, като призна, че трима кандидати не могат да бъдат събрани на две места. Третият претендент е българският пилот Никола Цолов.

Според информацията крайната дума ще има спортният директор на Ред Бул Оливер Минцлаф. Ръководството е доволно от представянето на настоящите пилоти, които водят Рейсинг Булс към потенциално рекордно пето място при конструкторите.

„Очакваме Рейсинг Булс или Ред Бул да потвърдят, че Лиъм Лоусън и Арвид Линдблад ще бъдат пилотският тандем за следващия сезон“, заяви Кравиц в рубриката си Ted's Notebook.

Според него силното представяне и спечелените точки ще осигурят нови договори на двамата.

„Те работят добре заедно и печелят много точки. Изглежда, че отборът ще завърши пети при конструкторите. Дори само като награда за постигнатото двамата вероятно ще получат нови договори.“

При подобен сценарий Никола Цолов ще трябва да изчака поне още един сезон за титулярно място. Очаква се българинът да бъде резервен пилот и да се подготвя за евентуален дебют през 2028 година.

Обсъжда се и възможността Цолов да участва в японската Супер Формула, за да поддържа състезателен ритъм и да трупа опит.

„Никола ще има една година, за да разбере какво означава да бъдеш резервен пилот, да работи с инженерите и да присъства на брифингите. Според слуховете го очаква звездна кариера във Формула 1, но тя ще започне по-нататък“, добави Кравиц.

Световният шампион за 2009 година Дженсън Бътън също подкрепи запазването на Лоусън и Линдблад.

„Това е справедливото решение. И двамата се справиха много добре и заслужават още една година. За развитието на автомобила е необходима приемственост. Постоянната смяна на пилотите не помага на отбора“, заяви британецът.

Лоусън е спечелил 69 точки и има 14 класирания в зоната на точките от 22 старта. Дебютантът Линдблад е добавил 38 точки и е достигнал 11 пъти до третата фаза на квалификациите.