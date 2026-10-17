Гиздол готви промяна в треньорския щаб на ЦСКА

Старши треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол планира промяна в своя екип, която се очаква да стане факт в началото на 2027 година, съобщава „Мач Телеграф“.

Германският специалист възнамерява да привлече свой сънародник за треньор на вратарите. Ако промяната бъде осъществена, новият член на щаба ще замени Ивайло Иванов, който в момента отговаря за подготовката на Фьодор Лапоухов и останалите вратари на „червените“.

Още при пристигането си в ЦСКА Гиздол е настоявал да работи с доверен специалист на тази позиция. Желаният от него треньор обаче има действащ ангажимент с клуб от Бундеслигата и първоначално не е приел предложението.

Според информацията впоследствие двамата са постигнали споразумение. Очаква се специалистът да приключи настоящата си работа в края на календарната година и да се присъедини към ЦСКА през януари.

Гиздол вече записа два мача начело на „червените“. Под негово ръководство отборът победи ЦСКА 1948 с 3:2 в Първа лига и загуби с 1:2 от Монако на старта на основната фаза на Лигата на конференциите.

В момента в екипа на германеца работят петима български специалисти. Освен Ивайло Иванов това са кондиционните треньори Костадин Джоргов и Георги Петров, както и анализаторите Мартин Стоянов и Мартин Митов.

Предстоящата смяна на треньора на вратарите се очаква да бъде единствената промяна в щаба. Основните помощници на Гиздол - Райнер Видмайер и Якоб Браун, ще продължат да имат водеща роля в подготовката на ЦСКА.