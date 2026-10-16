Във Франция признаха: ЦСКА можеше да получи дузпа срещу Монако

Най-известното френско спортно издание „Екип“ отчете, че ЦСКА е можел да получи дузпа срещу Монако при домакинската загуба с 1:2 в мач от основната фаза на Лигата на конференциите. Според публикацията монегаските за постигнали заслужена победа, но през второто полувреме са се измъкнали сухи от водата.

„Монако повтори познатата си грешка от мача с Тулуза (2:2) в събота, а ЦСКА се възползва от предаденото предимство в играта и стигна до гол чрез резервата Жоел Цварц. Атмосферата на стадиона беше наелектризираща и даваше сили на домакините до самия край. ЦСКА можеше да получи дузпа в добавеното време заради спорно решение на Анис Субеир. В крайна сметка Монако остана без загуба от началото на сезона“, пише „Екип“.

Популярното издание нищо не споменава за друга спорна ситуация, при която ЦСКА можеше да получи дузпа в своя полза през второто полувреме заради нарушение на Садибу Сане срещу Леандро Годой. В крайна сметка такава не беше отсъдена и „армейците" ще трябва да почакат за първата си точка в турнира.