Вангел Вангелов разкри кога ЦСКА може да се завърне на "Българска армия"

Изпълнителният директор на ЦСКА Вангел Вангелов коментира поражението с 1:2 от Монако в първия кръг от основната фаза на Лигата на конференциите. Той остана доволен от представянето на "червените" и разкри подробности около предстоящото завръщане на отбора на обновения стадион "Българска армия".

"Силен ЦСКА. Играхме с един от отборите, които може би са в най-добра форма в момента в Европа. Мисля, че отборът има по-голям капацитет и в такива мачове само ще израства", заяви Вангелов.

Изпълнителният директор на столичния клуб коментира и най-очакваната тема сред привържениците - кога ЦСКА ще може отново да домакинства на своя стадион.

"Ще бъде скоро. Знаете, подписахме официално договор за него. Тази седмица предстоят няколко важни теста и след това ще имаме яснота кога ще можем да играем там", обясни той.

Вангелов не скри разочарованието си от крайния резултат срещу френския тим, като подчерта, че футболистите на ЦСКА са заслужавали повече.

"Съжалявам наистина, защото момчетата го заслужаваха, бориха се, спечелиха страшно много единоборства. Реалният резултат беше поне равен", завърши изпълнителният директор на "червените".