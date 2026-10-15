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Маркус Гиздол след загубата от Монако: Заслужавахме поне точка

Маркус Гиздол след загубата от Монако: Заслужавахме поне точка
БТА

Треньорът на ЦСКА остана доволен от представянето на отбора въпреки поражението с 1:2 в София

Старши треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол изрази задоволство от представянето на своя отбор въпреки загубата с 1:2 от Монако в първия кръг от основната фаза на Лигата на конференциите. Германският специалист смята, че "червените" са заслужавали поне равенство срещу френския тим.

"Резултатът не е добър, но представянето беше страхотно. Особено в първите минути се усети разликата с един топ отбор. Те имаха много сила и скорост, след това се адаптирахме. Станахме по-добре. Заслужавахме поне една точка, отборът свърши добра работа", заяви Гиздол.

Наставникът подчерта, че натоварената програма изисква по-голяма дълбочина в състава и правилни решения при избора на титулярите.

"Когато има толкова много мачове, ти трябва дълбочина в състава. Трябва да се взимат добри решения, за да се изберат най-добрите 11. Аз съм тук от 10 дни, видяхте как игра отборът днес. За мен това е много важна крачка", коментира германецът.

Гиздол допълни, че най-важното за ЦСКА е да продължи да развива играта си и да се концентрира върху предстоящите двубои.

"Важната работа ни чака срещу други отбори на други стадиони. Трябва да се концентрираме в начина си на игра", завърши специалистът.

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