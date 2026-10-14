Маркус Гиздол преди Монако: Ще се борим за живота си

Старши треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол определи предстоящото домакинство на Монако в Лигата на конференциите като сериозно изпитание. Германският специалист призна класата на съперника, но подчерта, че „червените“ ще излязат на терена с вяра в собствените си възможности.

„Това е голямо предизвикателство пред нас. Ще се изправим срещу един от водещите отбори в Европа в момента. Знам какво качество притежават. Мачът ще бъде труден, но сме наясно с нашите възможности и шансове“, заяви Гиздол.

Треньорът разкри, че натовареният календар може да го принуди да направи промени в стартовия състав. Окончателните решения ще бъдат взети според физическото състояние на футболистите.

„Разполагам с много добри играчи. Може би ще променим трима или четирима души. Ще видим как ще се чувстват футболистите, защото се натрупаха много мачове. Проверяваме състоянието им всеки ден“, обясни германецът.

Гиздол посочи смелостта като едно от най-важните условия за добро представяне срещу Монако. Той остана доволен от голяма част от играта при драматичната победа с 3:2 над ЦСКА 1948 в дебюта си начело на отбора.

„Важно е да бъдем смели и да се опитаме да покажем най-добрия си футбол. Много неща от първия ми мач ми харесаха. Част от играчите се представиха отлично“, добави наставникът.

Според него предимството на Монако е, че футболистите работят заедно от по-дълго време. Гиздол похвали и работата на Филипе Луис, като открои стила на французите и го сравни с футбола, който самият той иска да изгради в ЦСКА.

„Не мога да обещая победа, но ще се борим за живота си в този мач. Очакваме много фенове и ще дадем всичко от себе си, за да има добра връзка между отбора и трибуните“, категоричен беше германецът.

Гиздол отказа да отдава прекалено голямо значение на предварителните прогнози. „Когато играеш срещу голям отбор, знаеш как изглеждат нещата на хартия. Но когато мачът започне, резултатът е 0:0. Ние ще направим всичко възможно да се представим добре.“

Специалистът остана предпазлив и при въпрос за слабостите на Монако. Той подчерта, че разликата може да бъде направена от малките подробности, а двата отбора трудно могат да променят изцяло своя стил само за една среща.

Гиздол се върна и към победата над ЦСКА 1948, при която Бруно Жордао отбеляза два гола. Според него „червените“ са показали две различни лица, след като не са успели да решат двубоя при преднина от 2:0, но са демонстрирали характер и са стигнали до успеха в края.

По темата за съдийството треньорът отказа да оказва допълнителен натиск върху арбитрите. „Винаги уважавам реферите. Те имат трудна работа и са достатъчно натоварени, за да ги поставям и аз под напрежение“, каза той.

„Започнахме нова глава. Трябва да продължим да работим по този начин и да затвърдим доброто впечатление, което оставихме в първия мач“, завърши Гиздол.