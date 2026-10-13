ЦСКА притеснени за Гбамен преди мача с Монако

Жан-Филип Гбамен може да пропусне домакинството на Монако в първия кръг от основната фаза на Лигата на конференциите. Медицинският щаб на ЦСКА полага усилия да възстанови котдивоарския защитник за срещата в четвъртък.

Гбамен не беше в групата за гостуването на ЦСКА 1948, спечелено от „червените“ с 3:2. Към момента участието му срещу „монегаските“ остава под сериозна въпросителна.

Добрата новина за Маркус Гиздол е, че Анжело Мартино ще бъде на разположение. Аржентинецът беше сменен принудително на почивката в Бистрица, след като почувства болки, но състоянието му не е притеснително.

ЦСКА вече започна подготовката си за европейския двубой. В сряда от 12:00 часа Гиздол ще даде пресконференция, а официалната тренировка на отбора ще започне в 16:00 часа на базата в Панчарево.