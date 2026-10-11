Капитанът на Монако се контузи преди мача с ЦСКА

Монако изпусна аванс от два гола броени дни преди мача срещу ЦСКА в Лигата на конференциите. Монегаските изтърваха гостуващия Тулуза от 2:0 (2:2) в двубой от шестия кръг ма френската Лига 1. Въпреки това тимът от Княжеството остава лидер в класирането с 14 точки (4 победи и 2 равенства).

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Срещата на стадион „Луи II“ започна със силен домакински натиск. Още в 15-ата минута Матис Деторбе разтресе напречната греда. Логичното се случи в 29-ата минута, когато Александър Головин асистира по перфектен начин на Ердан Диоп. Последният вкара след удар с глава.

Десет минути по-късно преднината набъбна след красиво изпълнение на Матис Аблин. Нападателят се възползва от грешка при изнасянето на гостите и с феноменално воле от близо 25 метра прехвърли противниковия страж за 2:0.

След подновяването на играта съставът на Филипе Луис изпадна в неочакван шок. В 47-а минута Назиньо сбърка в собственото пеналти, а Каспер Тенгстед превърна отсъдената дузпа в гол за 1:2. Ситуацията се влоши допълнително, след като капитанът Денис Закария се контузи и напусна терена. В 60-а минута груба грешка в отбраната на домакините позволи на Тенгстед да комбинира със Сион Опонг, който на задна греда засече необезпокояван за 2:2.

ЦСКА ще играе срещу Монако в четвъртък (15 октомври) от 19:45 часа на Националния стадион „Васил Левски".