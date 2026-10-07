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Майкъла разкри кой е довел Маркус Гиздол в ЦСКА

Майкъла разкри кой е довел Маркус Гиздол в ЦСКА
БТА

Георги Илиев очаква германският треньор да въведе ред и дисциплина, но предупреди, че задачата му няма да бъде лесна

Бившият футболист и директор на ЦСКА Георги Илиев - Майкъла коментира назначението на Маркус Гиздол и разкри своята версия за пристигането на германския специалист в клуба.

„Очаквам Гиздол да вкара ред, контрол и добра организация. Все пак е германец, те са малко по-дисциплинирани, но не знам дали ние българите можем да се напаснем към такъв ред. Нов треньор, добра организация, но няма да е лесно“, заяви Илиев пред „Мач Телеграф“.

Според него Гиздол не е бил избран от спортния директор Валентин Илиев, а основна роля за назначението му е изиграл Красимир Балъков.

„Вальо Илиев въобще не е избирал Гиздол. Балъков го докара. Той е сериозен човек като футболист, мениджър и треньор и заедно със сина му го доведоха от Германия“, твърди Майкъла.

Бившият директор предупреди, че пред новия наставник стои тежка задача, тъй като той трябва бързо да опознае футболистите и почти веднага да подготви отбора за европейския мач срещу Монако.

„Гиздол идва изведнъж, не познава играчите, а след седмица играе с Монако. Ние обаче имаме много добри футболисти. Проблемът е, че не могат да ги подредят“, добави Илиев.

Майкъла изрази и възхищението си от обновения стадион „Българска армия“, който определи като най-добрия в страната.

„Вчера бях на „Армията“. Хубава е, всичко се прави добре. Това е най-добрият стадион в България. Когато отидем там, ще бъде много по-лесно“, каза той.

Илиев демонстрира оптимизъм и за предстоящите мачове на ЦСКА.

„В неделя бием ЦСКА 1948, след това бием Монако и всичко си идва на мястото. Все още обаче има въпросителни около спортното ръководство - треньор, спортен директор и мениджъри. Имаме много добри играчи, просто трябва да бъдат подредени правилно“, завърши Георги Илиев.

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