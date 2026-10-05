Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Христо Янев остава в ЦСКА с нова ключова роля, Валентин Илиев отговори на слуховете

Христо Янев остава в ЦСКА с нова ключова роля, Валентин Илиев отговори на слуховете
БТА

Бившият треньор ще отговаря за методологията в представителния тим, дублиращите състави и клубната академия

Христо Янев ще продължи работата си в ЦСКА, след като през миналия месец подаде оставка като старши треньор на представителния отбор.

Новината беше съобщена от спортния директор Валентин Илиев при официалното представяне на новия наставник Маркус Гиздол.

Бъдещите ангажименти на Янев ще бъдат свързани с методологията на работа в първия, втория и третия отбор, както и в академията на „червените“.

„Щастлив съм, че след проведените разговори стигнахме до единомислие той да остане в клуба. Христо Янев ще бъде сериозен фактор в изграждането на методологията“, заяви Илиев.

Спортният директор коментира и присъствието си край терена по време на мачовете. Той отхвърли категорично предположенията, че се е намесвал в избора на състава, смените или решенията на Янев.

„Стоенето ми на пистата няма нищо общо с това какъв състав излиза на терена, какви смени се правят и какви решения се взимат. Категорично го заявявам“, каза Илиев.

Той подчерта, че е готов да се съобрази с изискванията на всеки старши треньор на ЦСКА.

„Ако треньорът иска да съм близо, ще бъда. Ако не иска, няма да бъда. За мен няма никакво значение. В името на ЦСКА съм захвърлил егото си и съм готов да дам всичко, за да върви клубът нагоре“, добави спортният директор.

Илиев беше категоричен, че никога не е определял титулярния състав вместо Янев.

„Не съм правил състава на Христо Янев. Уважавам го и той знае как да подрежда отбора си. Бил съм треньор и знам, че няма да ми бъде приятно някой да ми реди състава. За мен човешките отношения винаги са на първо място“, завърши Валентин Илиев.

Още по темата

ЦСКА обяви къде ще приеме Монако, дебютът на новата „Армия“ се отлага

ЦСКА обяви къде ще приеме Монако, дебютът на новата „Армия“ се отлага

Маркус Гиздол разкри плана си за ЦСКА и отправи силно послание към феновете

Маркус Гиздол разкри плана си за ЦСКА и отправи силно послание към феновете

ЦСКА ще представи Маркус Гиздол на новия си стадион

ЦСКА ще представи Маркус Гиздол на новия си стадион

ЦСКА показа нови кадри от „Българска армия"

ЦСКА показа нови кадри от „Българска армия"

Гиздол с първи думи към феновете на ЦСКА: Само ЦСКА!

Гиздол с първи думи към феновете на ЦСКА: Само ЦСКА!

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Най-важното от спорта на 07.10.2026 година

Най-важното от спорта на 07.10.2026 година

ЦСКА се готви на пълни обороти под ръководството на Маркус Гиздол

ЦСКА се готви на пълни обороти под ръководството на Маркус Гиздол

Роналдо поздрави Меси: Наследството ти ще живее вечно

Роналдо поздрави Меси: Наследството ти ще живее вечно

Турци разгромиха Балкан с 41 точки разлика насред Ботевград

Турци разгромиха Балкан с 41 точки разлика насред Ботевград

България в тежка група на европейското първенство по бейзбол

България в тежка група на европейското първенство по бейзбол

Водещи

Калин Стоянов срещу Иван Демерджиев: Извадете фактурите за полетите на Пеевски

Калин Стоянов срещу Иван Демерджиев: Извадете фактурите за полетите на Пеевски

Нови подробности за катастрофата край Симитли: Двама са с опасност за живота

Нови подробности за катастрофата край Симитли: Двама са с опасност за живота

Украйна удари център за данни на водеща технологична компания в Русия

Украйна удари център за данни на водеща технологична компания в Русия

  • Преди 8 минути
"Избрани сме да вземаме трудни решения": Терзиев за рокадите в София

"Избрани сме да вземаме трудни решения": Терзиев за рокадите в София

Франция към Великобритания: Върнете се в ЕС, когато пожелаете

Франция към Великобритания: Върнете се в ЕС, когато пожелаете

  • Преди 18 минути
ВАС реши: Намаляват заплатата на прокурорка от Благоевград заради десетки забавени дела

ВАС реши: Намаляват заплатата на прокурорка от Благоевград заради десетки забавени дела

Борисов: Предлагаме с 40 евроцента на литър да бъде намалена цената на горивата

Борисов: Предлагаме с 40 евроцента на литър да бъде намалена цената на горивата

  • Преди 21 минути
Български медицински специалисти ще могат да прегледат Ива Михайлова

Български медицински специалисти ще могат да прегледат Ива Михайлова

  • Преди 26 минути
Иван Демерджиев: Над 161 млн. лв. през 2022 г. са анексите по договорите за мантинели

Иван Демерджиев: Над 161 млн. лв. през 2022 г. са анексите по договорите за мантинели

До 15 кг дрога и четирима задържани: ГДНП с подробности за акцията

До 15 кг дрога и четирима задържани: ГДНП с подробности за акцията

  • Преди 30 минути
Симеон Дянков: Данък върху банковите свръхпечалби може да донесе над 1 млрд. евро в бюджета

Симеон Дянков: Данък върху банковите свръхпечалби може да донесе над 1 млрд. евро в бюджета

  • Преди 36 минути
Милошев: Паметникът Шипка е най-сложният за реконструкция в страната

Милошев: Паметникът Шипка е най-сложният за реконструкция в страната

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

МВнР ще привика Митрофанова, ако се докаже, че Русия стои зад ударите

МВнР ще привика Митрофанова, ако се докаже, че Русия стои зад ударите

  • Преди 53 минути
Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

  • Преди 55 минути