Христо Янев остава в ЦСКА с нова ключова роля, Валентин Илиев отговори на слуховете

Христо Янев ще продължи работата си в ЦСКА, след като през миналия месец подаде оставка като старши треньор на представителния отбор.

Новината беше съобщена от спортния директор Валентин Илиев при официалното представяне на новия наставник Маркус Гиздол.

Бъдещите ангажименти на Янев ще бъдат свързани с методологията на работа в първия, втория и третия отбор, както и в академията на „червените“.

„Щастлив съм, че след проведените разговори стигнахме до единомислие той да остане в клуба. Христо Янев ще бъде сериозен фактор в изграждането на методологията“, заяви Илиев.

Спортният директор коментира и присъствието си край терена по време на мачовете. Той отхвърли категорично предположенията, че се е намесвал в избора на състава, смените или решенията на Янев.

„Стоенето ми на пистата няма нищо общо с това какъв състав излиза на терена, какви смени се правят и какви решения се взимат. Категорично го заявявам“, каза Илиев.

Той подчерта, че е готов да се съобрази с изискванията на всеки старши треньор на ЦСКА.

„Ако треньорът иска да съм близо, ще бъда. Ако не иска, няма да бъда. За мен няма никакво значение. В името на ЦСКА съм захвърлил егото си и съм готов да дам всичко, за да върви клубът нагоре“, добави спортният директор.

Илиев беше категоричен, че никога не е определял титулярния състав вместо Янев.

„Не съм правил състава на Христо Янев. Уважавам го и той знае как да подрежда отбора си. Бил съм треньор и знам, че няма да ми бъде приятно някой да ми реди състава. За мен човешките отношения винаги са на първо място“, завърши Валентин Илиев.