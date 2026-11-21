НАТО ще защитава цялата територия на Полша, заяви генералният секретар на Алианса Марк Рюте, цитиран от Ройтерс.

Изявлението му идва ден след като полските власти съобщиха за нарушение на въздушното пространство на страната от три летящи обекта, за които се предполага, че са две ракети и дрон.

„Мога да гарантирам, че НАТО ще защитава всеки сантиметър от територията на Полша“, подчерта Рюте.

Той допълни, че главнокомандващият силите на НАТО в Европа генерал Алексъс Гринкевич ще предприеме необходимите действия за установяване на заплахите за отбранителните способности на Алианса и за прилагане на съответните мерки.

По време на войната в Украйна неведнъж са регистрирани случаи на навлизане или отклоняване на дронове във въздушното пространство на държави от източния фланг на НАТО. Тези инциденти засилиха опасенията от разширяване на конфликта извън украинска територия, отбелязва Ройтерс.

Последният случай в Полша е станал по време на военно учение с участието на сили от „Коалицията на желаещите“ – група държави, подкрепящи Украйна. Полските власти заявиха, че моментът на нарушението не е случаен.

По информация на Полската агенция по печата (ПАП) в понеделник, 23 ноември, в Брюксел ще се проведе среща на НАТО, на която ще бъде обсъдено навлизането на руски ракети в полското въздушно пространство.