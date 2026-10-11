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Луд дебют за Гиздол: Жордао спаси ЦСКА с бомба в 90-ата минута

Луд дебют за Гиздол: Жордао спаси ЦСКА с бомба в 90-ата минута
БТА

„Червените“ пропиляха два гола аванс срещу ЦСКА 1948, но капитанът им донесе драматичната победа с 3:2 в Бистрица

Маркус Гиздол започна престоя си начело на ЦСКА с драматична победа. „Червените“ надвиха ЦСКА 1948 с 3:2 в Бистрица след победен гол на Бруно Жордао в последната минута на редовното време.

ЦСКА изпрати топката във вратата още в 13-ата минута. Йоанис Питас се измъкна зад защитата и от втория опит преодоля Алекс Божев, но голът беше отменен заради засада.

Редовното попадение дойде в средата на първата част. Стефано Сенси центрира от корнер към точката на дузпата, където непокритият Бруно Жордао се разписа с глава за 1:0.

„Червените“ продължиха да бъдат по-опасният отбор. Лео Перейра и Питас пропуснаха добри възможности, но в 28-ата минута двамата комбинираха за втория гол.

Перейра проби по крилото и подаде към кипърския нападател, който този път се разписа от редовна позиция за 2:0.

Само шест минути по-късно Сенси вкара впечатляващ гол с фалцов удар от границата на наказателното поле. След продължителен преглед с ВАР попадението беше отменено заради засада на Жоел Цварц.

ЦСКА 1948 върна интригата около десет минути след почивката. Георги Русев центрира от пряк свободен удар, а Елиас Франко се разписа с глава за 1:2.

Домакините стигнаха до изравняването в 68-ата минута. Русев отново беше асистент, този път от корнер, а Атанас Илиев надскочи защитата и направи резултата 2:2.

В заключителните минути двата отбора имаха възможности да стигнат до победата. Лео Перейра стреля покрай вратата, а Фьодор Лапоухов спаси опасен удар на Атанас Илиев.

Когато двубоят изглеждаше насочен към равенство, капитанът на ЦСКА реши всичко. В 90-ата минута Бруно Жордао отправи мощен удар от дистанция и не остави шанс на Божев за крайното 3:2.

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