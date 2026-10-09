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Новият треньор на ЦСКА сменя схемата на игра

Новият треньор на ЦСКА сменя схемата на игра

Маркус Гиздол ще заложи на активни крила, висока преса и бърз преход от защита в нападение

Новият треньор на ЦСКА Маркус Гиздол ще промени облика на отбора още от първия си мач начело на тима - гостуването на ЦСКА 1948 в неделя. Очаква се германецът да заложи на активни крила, висока преса и бърз преход от защита в нападение - нещо типично за футболата в родината му.

ЦСКА обяви пълния щаб на Маркус Гиздол

Схемата ще бъде 4-3-3, като засега доверието на Гиздол печелят Лео Перейра и Мохамед Брахими по двата фланга, и Жоел Цварц на върха на атаката. Предстоящото гостуване на ЦСКА 1948 ще даде първите отговори доколко новият наставник е успял да наложи идеите си и дали завръщането на крилата ще донесе необходимата промяна в атаката на „армейците".

От началото на сезона Христо Янев често сменяше схемата на игра, но в много моменти от мачовете липсваше така исканата от феновете динамика. Въпреки това „червените" са най-резултатният отбор в първенството с 24 гола в 10 мача. Тепърва обаче предстоят дербитата срещу ЦСКА 1948, Лудогорец и Левски.

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