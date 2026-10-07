ЦСКА пуска билетите за Монако и призова: Стадионът целият червен

ЦСКА призова своите привърженици да напълнят трибуните за домакинството срещу Монако в първия мач на „червените“ от основната фаза на Лигата на конференциите.

Двубоят ще се играе на 15 октомври на Националния стадион „Васил Левски“. Билетите ще бъдат пуснати в продажба онлайн на 8 октомври от 10:00 часа.

От клуба припомниха предишните успехи срещу състава от Княжеството и определиха предстоящата среща като нова европейска класика.

„ЦСКА е писал историята си в тези мачове! Два пъти Монако е прекланял глава пред славната армейска чета, а на 15 октомври ни предстои нова класика с тима от Княжеството“, написаха „червените“.

От ЦСКА отправиха и емоционален призив към феновете:

„Армейци, чака ни нова велика червена вечер! Всички на стадиона! Стадионът целият червен!“