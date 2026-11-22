Служители на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ са извършили претърсване в дома на проф. Станимир Карапетков в Сливен на 20 ноември вечерта. По информация на NOVA, Mediapool и други медии експертът е бил временно задържан по време на процесуално-следствените действия, след което е освободен.

Според публикации в медиите акцията е предприета по разпореждане на наблюдаващ прокурор след подадени сигнали, включително за предполагаем натиск върху негов колега. При претърсването са иззети доказателства по досъдебно производство.

Към момента няма официално съобщение за повдигнато обвинение срещу Карапетков. Не е обявен и пълният предмет на разследването. Няма потвърждение, че действията на ГДБОП са пряко свързани с конкретна автотехническа експертиза или със съдебното дело за смъртта на 12-годишната Сияна.

Но кой е човекът, чиито заключения са били част от някои от най-обсъжданите съдебни процеси за тежки катастрофи в България?

От Техническия университет до върха на автотехническата експертиза

Проф. д.т.н. инж. Станимир Карапетков е инженер и специалист по автотехнически експертизи. Той е бивш заместник-ректор на Техническия университет - София и председател на Управителния съвет на Съюза на независимите автотехнически експерти в България (СНАТЕБ).

В професионалната му биография са посочени научни разработки, публикации и учебни материали, свързани с автотехническите експертизи и съдебната практика.

Като вещо лице той е участвал в разследването и съдебното разглеждане на тежки пътнотранспортни произшествия, при които техническите заключения имат съществено значение за установяването на причините за катастрофите и отговорността на участниците.

Автотехническата експертиза трябва да даде отговор на въпроси като с каква скорост са се движили автомобилите, какви са били възможностите за предотвратяване на удара, какви действия са предприели водачите и каква е причинно-следствената връзка между поведението им и настъпилите последици.

Именно тази ключова роля на вещите лица превръща работата им в изключително чувствителна тема за близките на загиналите.

„Сияна“ - делото, което постави Карапетков под светлината на прожекторите

Един от най-големите обществени скандали около работата на професора избухна след катастрофата край Телиш на 31 март 2025 г., при която загина 12-годишната Сияна.

Карапетков беше ангажиран като вещо лице по делото и изготви автотехническа експертиза за механизма на произшествието.

Заключението му обаче предизвика остри реакции от страна на Николай Попов - бащата на загиналото момиче.

Попов постави под съмнение обективността на експертизата и начина, по който са интерпретирани следите от катастрофата. Сред основните му възражения бяха въпроси около огледа на местопроизшествието, изследването на товарния автомобил и наличието на снимков материал по делото.

На 19 октомври 2025 г. в интервю за bTV Попов отправи тежки обвинения към вещото лице:

„Мога да докажа, че експертизата е манипулирана“, заяви бащата на Сияна.

Професорът защити работата си и заяви, че заключението е изготвено по съвременна методика и не е в полза на обвиняемия шофьор.

В интервю за БНТ на 19 февруари 2026 г. той определи собствената си експертиза като „образец за работа“.

„Тя представлява даже един научен труд“, заяви Карапетков.

Той отрече и да има конфликт на интереси с адвокат Явор Нотев, който защитаваше обвиняемия шофьор.

Спорът около експертизата стигна до съдебната зала.

На 16 февруари 2026 г. Окръжният съд в Плевен прие отвода на проф. Карапетков като вещо лице и назначи нова комплексна автотехническа и съдебномедицинска експертиза.

По време на заседанието стана ясно и че по делото липсва фотоалбум с 12 снимки от втория оглед на местопроизшествието, извършен на 4 април 2025 г.

Това предизвика допълнителни въпроси от страна на бащата на Сияна.

Карапетков отхвърли твърденията, че е отговорен за липсващите снимки, като обясни, че не той отговаря за събирането и приобщаването на доказателствата от разследващите.

В съдебната зала професорът заяви, че се подписва под всяка дума в заключението си, но поиска да се оттегли от делото заради възникналите съмнения около безпристрастността му.

Случаят „Момчил“ - съмненията на още едно семейство

Името на Карапетков се появи и покрай случая с 24-годишния Момчил от Попово, загинал при катастрофа през април 2024 г.

Семейството на младия мъж постави под съмнение част от заключенията по разследването и поиска допълнително изясняване на обстоятелствата около смъртта му.

В публични публикации бяха повдигнати въпроси за работата на експертите и за начина, по който е била възстановена катастрофата.

Случаят предизвика допълнителен обществен интерес и заради установени пропуски в първоначалното разследване, след които постановления за прекратяване на производството са били отменени.

Делото „Местан“ - спорните експертизи по катастрофата край Загорско

Друг обществено известен случай, в който се обсъжда работата на автотехнически експерти, е катастрофата край село Загорско от 14 април 2019 г.

При произшествието загина шестмесечно бебе, а подсъдими по делото бяха Лютви Местан и Юсеин Тефик.

И по това дело са възниквали спорове около експертните заключения. Бяха назначавани нови експертизи след отводи на вещи лица.

На 12 ноември 2026 г. Окръжният съд в Кърджали оправда Лютви Местан, а Юсеин Тефик получи тригодишна условна присъда с петгодишен изпитателен срок.

Този случай отново поставя въпроса за значението на независимите технически заключения в съдебните процеси и за това как се разрешават противоречията между различни експертни становища.

Какво стои зад акцията на ГДБОП?

Според публикациите за акцията в Сливен до действията на разследващите се е стигнало след постъпили сигнали в прокуратурата.

Медийни информации посочват и сигнал за предполагаем натиск върху колега на Карапетков.

По време на акцията в дома му са извършени претърсване и изземване на доказателства. Професорът е бил временно задържан, докато траят процесуално-следствените действия, след което е освободен.

Не е потвърдено дали то е свързано с делото „Сияна“, със случая „Момчил“, с други автотехнически експертизи или с отделни твърдения за оказван натиск.

Въпросите, на които институциите трябва да отговорят

Случаят със Станимир Карапетков събира на едно място няколко важни теми - независимостта на вещите лица, контрола върху експертните заключения и доверието в разследването на тежките катастрофи.

Когато едно техническо заключение може да повлияе върху присъда, отговорността на експерта е огромна. Същевременно всяко обвинение срещу него трябва да бъде доказано по законов ред.

Засега е известно, че ГДБОП е извършила претърсване в дома на професора, че той е бил временно задържан и впоследствие освободен. Публично потвърдено повдигнато обвинение няма.

Остават въпросите какъв е предметът на разследването, какви доказателства са иззети и дали прокуратурата ще предприеме следващи действия.

За семействата на загиналите при катастрофи тези въпроси не са просто поредният медиен скандал. Те са свързани с доверието, че истината за смъртта на близките им ще бъде установена без натиск, зависимости и съмнения.