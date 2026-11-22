Сериозни ограничения на движението и засилени мерки за сигурност се въвеждат днес в Пловдив заради футболната среща между "Ботев" и ЦСКА. Двубоят започва в 18:00 часа на стадион "Христо Ботев", а заради очакваното струпване на привърженици ще бъдат затворени основни улици около спортното съоръжение.

Според организацията, обявена от Община Пловдив, от 14:00 до 22:00 часа ще бъде преустановено движението на автомобили и автобуси по части от булевард "Източен" и улиците "Богомил", "Варшава", "Лев Толстой", "Димитър Ризов" и "Цветан Лазаров".

По булевард "Източен" ограничението ще обхване участъка между булевардите "Княгиня Мария Луиза" и "Санкт Петербург". Затворена ще бъде и улица "Богомил" между "Източен" и "Лев Толстой", както и улица "Варшава" между "Богомил" и "Славянска".

Заради ограниченията се променят маршрутите на осем автобусни линии – № 9, 10, 21, 25, 29, 36, 66 и 99.

За охраната на двубоя ще бъдат ангажирани служители на полицията и жандармерията. Полицейски екипи ще патрулират както около стадиона, така и в други части на Пловдив, за да предотвратяват нарушения на обществения ред и евентуални сблъсъци между привърженици.

Предвидена е и специална организация за феновете на ЦСКА. Те ще се събират на стадион "Локомотив", откъдето ще бъдат съпровождани до стадион "Христо Ботев" по улиците "Лев Толстой" и "Богомил".

В деня на срещата е забранена продажбата на алкохол в спортната зона. На входовете ще се извършват щателни проверки, като няма да бъдат допускани зрители без документ за самоличност, лица под въздействието на алкохол или наркотици и хора със забрана за посещение на спортни мероприятия.

Малолетните ще могат да влизат само с пълнолетен придружител. Забранено е внасянето на оръжия, пиротехника, ножове, палки, боксове, бутилки, електронни устройства за пушене и безжични слушалки.

Поведението на привържениците ще бъде наблюдавано с видеокамери и дронове. От полицията предупреждават, че нарушителите ще бъдат санкционирани съгласно действащото законодателство.

Шофьорите се призовават да избягват района на стадиона преди и след мача, а пътуващите с градския транспорт да предвидят допълнително време за придвижване.