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Куп пропуски провалиха Ботев Пловдив

Куп пропуски провалиха Ботев Пловдив
Facebook/ Botev Plovdiv

"Канарчетата" завършиха наравно 1:1 у дома срещу Дунав

Ботев Пловдив и Дунав завършиха наравно 1:1 в мач от 13-ия кръг на Първа лига. Ехидже Укаки даде аванс на "канарчетата" в 84-ата минута, но малко след това Ибрахим Кейта изравни. 

След този мач пловдивчани са на пета позиция с 23 точки, докато "драконите" имат 12 пункта и са десети. 

Двубоят започна с добра възможност за домакините, но Маскоте пропусна от удобна позиция. В 17-ата минута Ехидже Укаки се подхлъзна, като това позволи на Джордан Сейнт-Луис да навлезе в наказателното поле, но нападателят реши да подава, вместо да стреля и това се оказа грешно решение. 

Три минути след това Георги Китанов отрази опасен шут на Самуел Калу. В 31-ата минута отличен пас на Велиян Видолов стигна до Мауро Родригес. Националът на Гвинея-Бисау отправи удар, който срещна гредата. 

Второто полувреме започна с поредна намеса на вратаря Георги Китанов. Лукас Араухо нанесе силен удар от въздуха, който премина през купа от фуболисти, но стражът внимаваше. Последваха неточни удари на Карлос Меоти и Богдан Костов. 

В 65-ата минута Джордан Сейнт-Луис вкара топката във вратата на Ботев, но попадението беше отменено заради нарушение на Алекс Валиньо срещу Даниел Наумов

В 71-ата минута Китанов се намеси решително след удар с глава на Маскоте. Малко след това Марио Дилчовски бе изведен сам срещу Даниел Наумов, но стреля в тялото му. Последваха два пропуска на Маскоте. 

Ботев поведе в 84-ата минута. Ехидже Укаки си освободи място за стрелба през Димитър Тодоров и с левия крак порази вратата - 1:0.

"Драконите"отвърнаха след само четири минути с попадение на влезлия от пейката Ибрахим Кейта. Мощният таран засеечее полувисоко подаване на Радослав Апостолов за 1:1.

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