Генчев: Ботев Пловдив изпълни една от мечтите на Илиян Филипов

Станислав Генчев определи победата срещу Славия (1:0) като най-трудния мач в кариерата си. Треньрът на Ботев Пловдив заяви, че пълният стадион „Христо Ботев" щеще да е сбъдната мечта за убития благодетел на клуба Илиян Филипов. Генчев обяви, че до края на сезона с футболистите ще се постарят да изпълнят и другата - класиране за евротурнирите.

Ботев Пловдив удари Славия в мача за Илиян Филипов

„Победата е напълно заслужена. Славия е много неудобен съперник за нас. Безкрайни благодарности за раздаването на футболистите и за подкрепата на феновете. Знаех, че ще бъде трудно. Това беше най-трудният мач в кариерата ми", каза Генчев след победата, която дойде с гол на Алберто Салидо в 46-ата минута.

„Салидо е поливалентен футболист и можем навсякъде да го използваме в атаката. Ще има самочувствие заради головете. За мен е много важно, че побеждаваме със суха мрежа. Играта в защита ни бе много добра, почти нямаше положения пред вратата ни. Нашите фенове са много важни, мечта на господин Филипов беше стадионът да е пълен, а следваща мечта му бе Ботев да играе в Европа", разкри още Генчев.