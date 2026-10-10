„Желeзничарското" дерби остана без победител

Локомотив (София) и Локомотив (Пловдив) завършиха наравно 1:1 в „желeзничарското" дерби от 11-ия кръг на Първа лига. Раян Лейтън даде аванс на „смърфовете" в 7-ата минута. В 33-ата Мохамед Медфай изравни след красиво изпълнение с плонж. В 68-ата минута гол на Ивайло Иванов бе отменен заради нарушение в атака. След равенството двата тима остават съседи в класирането с по 8 точки.

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В началото на мача в „Надежда" гостуващата агитка издигна транспарант в подкрепа на Любослав Пенев. На него пишеше - „Бори се Любо! Победата те чака!". След това последваха скандирания и от домакинските привърженици.

Локомотив (Пловдив) поведе в резултата още в седмата минута. Крист Лонгвил получи пас малко след централната линия, напредна и с остър пас отдясно в наказателното поле асистира на Раян Лейтън, който засече топката във вратата на Мартин Величков, след като тя се удари в напречната греда - 0:1. След няколко минути преразглеждане с ВАР за засада попадението бе потвърдено.

В 33-ата минута домакините успяха да изравнят. Спас Делев пусна топката към втора греда за Мохамед Медфай и той с плонж успя да вкара с глава за 1:1. Това беше и дебютно попадение за тунизиеца с екипа на Локомотив (София).