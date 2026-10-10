Пълен „Колеж“ и специален екип: Ботев почита Илиян Филипов срещу Славия

Ботев Пловдив приема Славия в двубой от 11-ия кръг на Първа лига. Срещата на стадион „Христо Ботев“ започва в 20:00 часа, а главен съдия ще бъде Никола Попов.

Мачът ще премине под знака на почитта към доскорошния собственик на „канарчетата“ Илиян Филипов, който загина трагично преди около десет дни.

Очаква се „Колежа“ да бъде изпълнен до своя капацитет. Привържениците на Ботев ще се сбогуват с човека, който имаше основна роля за стабилизирането на клуба и неговото развитие през последния период.

Преди началото на двубоя ще се проведе специална церемония в памет на Филипов. Футболистите на Ботев ще излязат на терена и със специален екип, посветен на бившия собственик.

Срещата противопоставя два съседни отбора във временното класиране. Ботев заема шестото място с 16 точки, докато Славия е седми с 11.

Пловдивчани се намират в по-добра форма и преди паузата за националните отбори записаха три поредни победи. В тази серия попадна и успехът в градското дерби срещу Локомотив Пловдив.

Славия пристига на „Колежа“ с една победа в последните си шест шампионатни срещи и ще се опита да прекъсне положителната серия на домакините.

Последният двубой между двата отбора се проведе в края на март на стадион „Александър Шаламанов“. Тогава Ботев спечели с 1:0 след късен гол на Франклин Маскоте.