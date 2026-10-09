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Нападател на Ботев Пловдив легна под ножа

Нападател на Ботев Пловдив легна под ножа

18-годишният Самуил Цонов остава извън игра за един месец

Младият нападател на Ботев Пловдив Самуил Цонов е с увреден менискус и днес претърпя операция в столична клиника, съобщават от клуба. 18-годишният футболист ще отсъства от терените за около един месец, което означава, че пропуска мача срещу Славия утре (10 октомври).

Двубоят ще бъде много специален за „канарчетата", които ще почетат благодетеля на клуба Илиян Филипов. Собственикът на „ПИМК" бе разстрелян в Пловдив, а феновете и ръководството искат да покажат съпричастност. Точно затова билетите за мача бяха на символична цена от 1 евро.

По-рано през седмицата близки, приятели и представители на българския футбол се простиха с Илиян Филипов. Той си отиде от този свят само на 53 години. Тъкмо Филипов спаси Ботев Пловдив от фалит, когато клубът остана без собственик след изгонването на руснака Антон Зингаревич. Илиян Филипов участва и в строежа на стадион „Христо Ботев", който е най-модерният в България, преди да бъде отркит този на ЦСКА.

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