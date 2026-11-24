Украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че Киев стои зад съботния удар с дронове срещу руския товарен кораб „Спарта II“ във Финския залив, съобщиха „Блумбърг“ и Ройтерс. В интервю за „Блумбърг“ държавният глава уточни, че плавателният съд на дружеството за отбранителна логистика „Оборонлогистика“ е бил легитимна военна цел, тъй като е превозвал оръжие. При атаката в международни води бе ранен един член на екипажа.

Междувременно във Фейсбук Зеленски съобщи, че през изминалата нощ руските сили са насочили основните си удари към енергийната инфраструктура в Житомирска област, цитиран от Укринформ. „Проведох координационна видеоконферентна среща. Снощи руснаците съсредоточиха ударите си върху Житомирска област, като нанесоха удари по инфраструктурата за разпределение и пренос на електроенергия. Нашите отбранителни сили се справиха“, заяви той.

Президентът отчете още, че в Днепропетровска област (включително в Днипро, Кривой Рог и Павлоград) „ситуацията с електроснабдяването е сложна“, но са мобилизирани ресурси за ремонт. „Важно е да се ускори работата. Благодарен съм на всички, които работят в Одеса и областта – за ремонта на електропреносните мрежи и осигуряването на алтернативни маршрути за доставка“, допълни Зеленски. Заедно с главнокомандващия Михайло Драпати са актуализирани и мерките за защита на Запорожие.

По време на съвещанието енергийният министър Денис Шмигал е докладвал за възстановяването на повредените съоръжения и увеличаването на производството на ток, а министърът на отбраната Евген Хмара е представил брифинг за употребата на украински оръжия с голям обсег и новите пакети западна помощ.

Паралелно с това руски дрон удари железопътната гара в град Коростен, Житомирска област, при което загина един човек, а двама бяха ранени, съобщи националният превозвач „Укрзализница“. „Вражески безпилотен летателен апарат атакува железопътната гара в Коростен. Паднали отломки убиха един човек и раниха още двама“, гласи официалното съобщение.

В момента на удара до гарата е имало пътнически влак, но благодарение на навременното предупреждение от центъра за наблюдение, персоналът и по-голямата част от пътниците са били успешно евакуирани в укритие и сред железопътните служители няма пострадали.