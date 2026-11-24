Медицинската сестра Теодора Кирилова, която оказа помощ на над 50 пострадали при тежките верижни катастрофи на автомагистрала "Тракия" на 10 ноември, ще бъде удостоена с "Почетна значка на Община Бургас". Решението беше прието от Общинския съвет по предложение на кмета Димитър Николов, съобщава БТА.

Кирилова е старша медицинска сестра в отделението по гастроентерология на болница "Сърце и мозък - Бургас". Самата тя попада във верижната катастрофа край пътен възел "Зимница", докато пътува към работното си място.

Още преди пристигането на специализираните екипи медицинската сестра започва да оказва първа помощ, като обхожда мястото на произшествието, открива ранени и преценява кои от тях се нуждаят от най-спешна медицинска намеса.

В продължение на часове тя превързва рани, помага за овладяването на кръвотечения и насочва хората с по-леки наранявания извън опасната зона.

Сред първите, на които оказва помощ, е 37-годишен бургаски лекар, специалист по детски инфекциозни болести, когото открива под средната мантинела с наранявания по главата, ръцете и краката.

Кирилова оказва помощ и на пътници от катастрофирал автобус. След пристигането на спешните екипи и полицията тя се включва в организацията по извеждането и транспортирането на ранените.

В мотивите към предложението за отличието се подчертава, че медицинската сестра не е била изпратена на мястото по служебно задължение, а сама е взела решението да помогне. В критичните първи минути тя е действала без специализирано оборудване и медицински екип до себе си.

Теодора Кирилова е на 37 години. През 2012 г. завършва висше медицинско образование със специалност "Акушерка", а две години по-късно придобива магистърска степен по "Управление на здравните грижи".

Между 2015 и 2019 г. работи в инвитро клиника в Лондон, където придобива допълнителни професионални квалификации. От 2024 г. е част от екипа на болница "Сърце и мозък - Бургас".

В докладната записка до Общинския съвет постъпката ѝ е определена като пример за гражданска доблест, съпричастност и отговорност към човешкия живот.

Предстои кметът на Бургас да организира официалното връчване на почетната значка, придружена от грамота.