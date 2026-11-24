Министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев обяви мащабна структурна реформа във ведомството, която предвижда съкращаване на административните разходи, закриване на държавни предприятия и преструктуриране на инвестиционната дейност.

"Правим болезнени реформи - с 37% по-ниска издръжка, с 42 колеги по-малко; с минимални разходи ние генерираме максимални резултати", заяви Пулев на брифинг пред журналисти.

По думите му това е най-мащабната реорганизация в системата на икономиката от 2014 г. насам, като очакваните спестявания възлизат на 7,5 млн. евро.

Първото направление включва обединяване на инвестиционната дейност в една структура. Под управлението на министерството вече попадат Българската банка за развитие, Фондът на фондовете, Българската агенция за инвестиции и Агенцията за насърчаване на малките и средните предприятия.

Според Пулев първите резултати са 100% ръст на преките чуждестранни инвестиции за годината, 65% повече одобрени инвестиции по механизма за скрининг и инвестиционни проекти за 700 млн. евро в процес на реализация. Очаква се те да създадат над 3500 работни места през 2027 и 2028 г.

Министърът отправи и сериозни обвинения за начина, по който са управлявани държавни дружества.

"Корупцията в МИИИ си имаше цена - 262 млн. евро. Спасихме тези пари. Затваряме две публични предприятия - "Монтажи" и "Иганово". Те носиха силен корупционен риск", заяви той.

Пулев посочи, че в "Иганово" е бил спрян опит за възлагане на строителни дейности за 225 млн. евро без конкурс. По думите му са прекратени и други спорни разходи, сред които над 500 000 евро за косене на асфалт през зимата, 400 000 евро за командировки и над 1,5 млн. евро за външни консултантски и юридически услуги.

Третото направление на реформата засяга Държавната консолидационна компания (ДКК), където административните функции на девет предприятия ще бъдат обединени в общ център за обслужване.

"Това са над 3 млн. евро спестени всяка година", посочи министърът.

Предвижда се и обединяване на "Еко антрацит" и "Екоинженеринг", както и намаляване на броя на членовете на управителните съвети.

Пулев коментира и управлението на "Лукойл", като заяви, че назначеният особен търговски управител Евгени Симеонов е успял да запази дейността на рафинерията и да осигури данъчни приходи.

"За пръв път се плаща данък от "Лукойл" за 40 млн. евро за тази година. Нямаше платен данък миналата година или по-миналата", заяви той.

По отношение на бюджета за 2027 г. Пулев подчерта, че министерството спазва строга финансова дисциплина, а проектобюджетът е сред най-силните в социално отношение през последните години.

Твърденията за корупционни практики и предотвратени щети са представени от министъра, като към момента не са посочени окончателни съдебни решения, които да ги потвърждават.