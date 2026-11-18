Германски компании проявяват интерес към нови инвестиции в България, като част от тях вече разширяват производствата си, а други планират мащабни проекти през 2027 и 2028 г. Това стана ясно след срещи на вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев с представители на германския бизнес в Берлин.

Разговорите са проведени в рамките на работното посещение на Пулев в Германия и са организирани от Източната комисия на германската икономика и Германската индустриално-търговска камара.

В срещите са участвали представители на над 30 компании от преработващата промишленост, енергетиката, отбранителната индустрия, транспорта, търговията и финансовия сектор.

Основен акцент е бил поставен върху разширяването на германските инвестиции у нас, развитието на съществуващи производства и създаването на партньорства в сектори с висока добавена стойност.

"Възприемаме Германия като нашия стратегически партньор номер едно не само на думи, но и на дела", заяви Пулев пред представителите на германския бизнес.

По думите му Германия остава най-големият търговски партньор на България, като през първата половина на 2026 г. е отчетено увеличение на двустранния стокообмен.

Вицепремиерът представи и мерките на правителството за ускоряване на големите инвестиционни проекти, включително създаването на Централно координационно звено към Министерския съвет.

Целта е да се подобри взаимодействието между институциите и да се съкрати времето за административно обслужване на инвеститорите.

"Ние ще се борим с бюрокрацията от името на бизнеса. Ще обединяваме становищата и обратната връзка от различните министерства и ще премахваме административните пречки", подчерта Пулев.

Сред обсъдените възможности е и участието на германски компании в инфраструктурни, енергийни и транспортни проекти чрез публично-частни партньорства.

Министърът съобщи, че подготвената законодателна рамка за публично-частните партньорства се предвижда да бъде внесена в Министерския съвет на 8 декември, след което да бъде разгледана от Народното събрание.

Пулев увери германските инвеститори, че правителството ще продължи да работи за подобряване на бизнес средата и привличане на нови индустриални проекти в България.