Българският национален отбор падна до 93-тото място в световната ранглиста на ФИФА след слабите резултати през последните месеци. Пораженията от Люксембург, Исландия и Естония задълбочиха отстъплението на тима.

Последната загуба беше с 1:2 при гостуването на Естония в Лигата на нациите. Така националите се доближиха до границата на първите 100 отбора, която има значение и за българското участие в гласуването за мъжката “Златна топка”.

Във вота участват журналистически представители на държавите от топ 100 в ранглистата на ФИФА. Ако България изпадне извън тази група към съответния момент за определяне на журито, страната може да остане без представител при избора на носителя на отличието.

Засега България запазва мястото си сред първите 100, но нови слаби резултати биха поставили под заплаха и тази позиция.