Турски съд осъди в сряда намиращия се в затвора кмет на Истанбул Екрем Имамоглу на допълнителни две години лишаване от свобода за нарушаване на изборния закон и му наложи нова политическа забрана, съобщиха местните медии.

Имамоглу е един от деветимата подсъдими, които получиха присъди от две години и един месец затвор по дело, свързано с конгреса на опозиционната Републиканска народна партия (РНП) от ноември 2023 г., предаде държавната телевизия TRT Haber. Телевизия CNN Turk и други турски медии информираха, че магистратите са наложили и забрана за политическа дейност на Имамоглу, който преди ареста си беше смятан за основния потенциален съперник на президента Реджеп Тайип Ердоган.

Подсъдимите бяха обвинени в оказване на неправомерно влияние и предлагане на облаги, за да насърчат делегатите да гласуват за Йозгюр Йозел, когато РНП го избра за свой лидер на партийния форум през 2023 г. Всички обвиняеми категорично отхвърлиха тези твърдения.

Това не е първата подобна санкция срещу истанбулския градоначалник. През 2022 г. и 2025 г. съдилищата вече му наложиха политически забрани и присъди от общо над шест години затвор, като и двете предходни забрани в момента се обжалват от защитата му.

Освен това Имамоглу има и други присъди, а през март срещу него стартира и мащабен процес за корупция с над 400 подсъдими, свързан с дейността на община Истанбул. Той отхвърля обвиненията в корупция, по които законът предвижда присъди, възлизащи на стотици години затвор.