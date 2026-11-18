Договорът на държавната онлайн хазартна платформа Megawin с българската компания MDD SOFT е продължен при управлението на Християн Мицкоски, въпреки предишните обвинения на ВМРО-ДПМНЕ срещу същото споразумение. Това заяви депутатката от опозиционната партия „Левица“ Йована Мойсоска по време на парламентарно заседание в Скопие, съобщава македонската агенция Макфакс.

По думите ѝ настоящият директор на Държавната лотария Александър Климовски е подписал анекс към договора с българската MDD SOFT на 13 юни 2025 г. Така, вместо споразумението да бъде прекратено и проверено, както обещавали представители на сегашното управление, сътрудничеството с компанията е продължило.

Мойсоска посочи, че договорът за Megawin е сключен през 2023 г. от тогавашния директор на Държавната лотария Перпарим Байрами с българската компания, представлявана от Денчо Димитров Ганев.

Според депутатката Ганев има бизнес отношения с българския хазартен бизнесмен Васил Божков, известен с прякора Черепа, срещу когото в България са водени разследвания и наказателни производства. Мойсоска постави въпроса защо управляващите в Северна Македония продължават договора с компанията, след като преди това са отправяли сериозни обвинения за характера на това партньорство.

„Вместо да преразгледа договора на Перпарим Байрами и да премахне платформата Megawin, както обяви вашето правителство, директорът на Лотарията подписва анекс към договора със същата фирма“, заяви Мойсоска.

Тя припомни, че през септември 2024 г. вицепремиерът Изет Меджити обяви намерение за премахване на платформата Megawin, като обвини предишното управление в установяване на престъпно партньорство с българския хазартен бизнес.

Въпреки тези заявления платформата продължава да функционира. Мойсоска обърна внимание и на отлагането на новия Закон за хазартните игри до 2028 г., което според нея осигурява допълнително време за дейността на онлайн хазартния бизнес.

По време на парламентарното заседание депутатката постави и въпроса за разходването на публични средства от Държавната лотария по повод честванията на 35-годишнината от независимостта на страната.

Сред посочените от нея спорни разходи са 45 000 евро за проект, свързан с излъчване на футболни мачове, възложен на бивш общински съветник от ВМРО-ДПМНЕ в община Аеродром, както и договор с компанията „Авалон Продакшън“, основан на оферта от 100 страници, разгледана в рамките на един ден.

Мойсоска повдигна и въпроса за възможен конфликт на интереси при председателя на комисията, одобрила офертата, който впоследствие фигурирал и като автор в програмата на честването.

Допълнителни въпроси бяха отправени относно хонорар от 140 000 евро, получен от Климовски от Casinos Austria, който според твърденията на депутатката не е бил деклариран в имуществената му декларация.

Особено внимание тя обърна и на плащанията през системата Megawin, като посочи случай с потребител под псевдонима „Нострадамус“, за когото твърди, че е реализирал 178 печалби от онлайн покер в рамките на един ден и е спечелил 10 милиона евро.

В края на изказването си Мойсоска призова вицепремиера Александър Николоски да отговори дали управляващата ВМРО-ДПМНЕ ще поиска отстраняването на директора Александър Климовски и закриването на Megawin, или ще продължи да подкрепя договора с българската компания.

„Държавната лотария не е частна компания на Александър Климовски, а акционерно дружество, в което държавата има дялово участие. Нейните средства не трябва да се използват за партийни интереси, съмнителни бизнес сделки и печалби за хазартната индустрия за сметка на гражданите“, заяви Мойсоска.