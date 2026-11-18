Черно море официално представи Даниел Георгиев като нов технически директор. Назначението бележи завръщането му при “моряците”, чийто екип носеше в два периода от състезателната си кариера.

Георгиев сподели радостта си от възможността отново да бъде част от варненския клуб. “Радвам се, че се завръщам в Черно море. Винаги съм бил с добри чувства към клуба”, заяви той след представянето си.

Бившият футболист подчерта личното значение на новата си роля. “За мен е сбъдната мечта отново да съм тук”, добави Георгиев.

Като технически директор той ще се включи активно в работата по развитието на Черно море. Така връзката му с клуба продължава и след края на кариерата му на терена, този път като част от ръководния екип.