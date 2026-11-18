Даниел Георгиев се завърна в Черно море като технически директор
Бившият футболист на варненския клуб определи назначението си като сбъдната мечта
Черно море официално представи Даниел Георгиев като нов технически директор. Назначението бележи завръщането му при “моряците”, чийто екип носеше в два периода от състезателната си кариера.
Георгиев сподели радостта си от възможността отново да бъде част от варненския клуб. “Радвам се, че се завръщам в Черно море. Винаги съм бил с добри чувства към клуба”, заяви той след представянето си.
Бившият футболист подчерта личното значение на новата си роля. “За мен е сбъдната мечта отново да съм тук”, добави Георгиев.
Като технически директор той ще се включи активно в работата по развитието на Черно море. Така връзката му с клуба продължава и след края на кариерата му на терена, този път като част от ръководния екип.