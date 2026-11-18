Сантос е обсъдил с Реал Мадрид възможността да привлече Родриго под наем до лятото на 2027 г., съобщава ESPN Brasil. Бразилският клуб иска да върне своя юноша, който продължава възстановяването си от тежка контузия на дясното коляно.

Реал обаче не планира да се разделя с нападателя през зимния трансферен прозорец. Според информацията Жозе Моуриньо разчита на Родриго за втората половина на сезона, а очакванията са бразилецът да се завърне в игра през януари.

Самият футболист също предпочита да остане в Мадрид, като важна роля за решението му има подкрепата на клуба по време на възстановяването. Интерес към него са проявили и английски отбори, но тези възможности не са го привлекли.

Родриго е извън терените от март 2026 г. заради скъсана предна кръстна връзка и менискус на дясното коляно. Травмата го лиши от участие на Световното първенство. Той игра за първия отбор на Сантос между 2017 и 2019 г., а настоящият му договор с Реал е до лятото на 2028 г.