Органът, натоварен с наблюдението на мирния план на американския президент Доналд Тръмп за ивицата Газа, отправи критики както към Израел, така и към палестинската групировка „Хамас“ за неизпълнение на поетите ангажименти по споразумението за прекратяване на огъня. Според доклад на Съвета за мир продължаващите военни действия и тежките условия, в които живее населението, поставят под въпрос устойчивостта на примирието, съобщава The Times of Israel, позовавайки се на информация на Ройтерс.

12-страничният документ, с който Ройтерс се е запознала, е вторият доклад на органа, представен пред Съвета за сигурност на ООН след влизането в сила на подкрепеното от САЩ прекратяване на огъня преди 13 месеца. В него се прави критична оценка на постигнатия до момента напредък по мирния процес.

Очаква се Съветът за мир, създаден и ръководен от Доналд Тръмп, да представи заключенията от документа на заседание в Ню Йорк в края на ноември.

„Разминаването между договореното и случващото се на място остава основният риск за процеса“, се посочва в доклада. В него се предупреждава, че прекратяване на огъня, което не води до осезаеми резултати, не може да бъде поддържано безкрайно.

Авторите на документа отбелязват, че продължаващите израелски удари срещу позиции на „Хамас“ затрудняват прилагането на договорената пътна карта. В същото време палестинската групировка продължава военната си активност, а ангажиментът за пълно прекратяване на бойните действия не е изпълнен от нито една от страните.

Към момента нито канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху, нито представители на „Хамас“ са предоставили коментар по констатациите в документа.

Въпреки че примирието доведе до спиране на основните бойни действия, по-широкият мирен план остава до голяма степен блокиран. Той предвижда разоръжаване на „Хамас“ и изтегляне на израелските сили от ивицата Газа. Напредъкът по тези ключови въпроси обаче е спрял скоро след влизането на споразумението в сила.