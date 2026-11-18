Кибершпионска операция срещу българската държавна администрация, продължила пет години, е била прекъсната. Това обяви министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев, който определи случая като най-продължителната и мащабна подобна операция срещу администрацията у нас.

По думите му множество международни хакерски групи са проникнали в информационните системи още през 2021 г. Целта им е била да наблюдават дейността на държавните институции и да следят вътрешните процеси.

Неоторизираният достъп е установен през август тази година. След откриването на пробива достъпът на нападателите до правителствените мрежи е бил прекратен.

Засега не е известно в чий интерес са действали хакерските групи и за какво е използвана информацията.

„Обект са били 62 милиона страници. Абсолютно всичко е възможно да се е случило с тази информация. Не сме хванали живите хакери да ги разпитаме“, заяви Василев.

Според министъра извършените до момента проверки не са установили компрометиране или изтичане на лични данни на български граждани.

„Очевидно фокусът на нападателите е бил насочен изцяло към вътрешната комуникация, документооборота и процесите в самата администрация“, посочи той.

Институциите продължават да изясняват как е била използвана информацията, до която нападателите са имали достъп през петгодишния период.