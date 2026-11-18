Александър Вучич обяви, че няма да изкара докрай мандата си като депутат в сръбския парламент, като посочи, че политическата ситуация в страната не позволява това. Според него новото правителство, оглавено от „Студентска листа“, не би приело присъствието му в Народното събрание.

По време на парламентарно заседание бившият сръбски президент заяви, че опонентите му могат да предприемат крайни действия, за да го отстранят от политическия живот.

„Или ще се опитат да ме убият, или ще ме арестуват, или ще приемат закон за лустрация, за който Иванка Попович вече говори. Когато не можеш да победиш политическия си противник със знания и аргументи, прибягваш до подобни мерки“, заяви Вучич.

Той уточни, че решението му да не довърши депутатския си мандат е свързано и с убеждението му, че е настъпил моментът по-младото поколение политици да поеме по-голяма отговорност.

Въпреки това Вучич категорично заяви, че няма да напусне политиката. Той възнамерява да продължи срещите си с граждани, да посещава различни части на страната и да участва активно в политическия живот на Сърбия.

„Смятам, че занапред трябва да дадете възможност на други хора да заемат вашето място. Ще продължа да помагам на място, да пътувам из Сърбия и да разговарям с хората. Ще се опитвам, в рамките на закона и демократичните принципи, да победя онези, които според мен са най-голямото зло за Сърбия в съвременната ѝ история“, посочи той.

Вучич коментира и изборното поражение на Сръбската прогресивна партия, като заяви, че вече му е станало ясно кой стои зад загубата ѝ.

Той отправи критики към новото парламентарно мнозинство, поставяйки под съмнение неговата политическа устойчивост и организация. По думите му дори с подкрепата на представителите на националните малцинства новата конфигурация трудно е успяла да събере необходимите 126 депутати в залата в 10:00 часа сутринта.

„Достатъчно беше просто да ги слушаме – не нас, а тях. Днес, дори с подкрепата на депутатите от малцинствата, едва успяха да съберат 126 народни представители в 10 часа сутринта. Това показва достатъчно за тяхната сериозност и отговорност“, заяви Вучич.