Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов изрази увереност, че сред номинираните кандидати за членове на ВСС има 11 достойни, които могат да бъдат подкрепени.

"Това е наш предизборен ангажимент. Много отдавна ние настояваме да бъде избран. Направихме процедурни правила, направихме процес, който е максимално прозрачен, с максимално много документи, които се изискват и сме уверени, че има 11 достойни кандидати, които да бъдат подкрепени", коментира той.

От своя страна Радослав Рибарски заяви, че не може да се очаква да има саботаж за избора на членове на ВСС от страна на партия "Продължаваме промяната".

Таралеж припомня - по-рано през деня лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира пред журналисти в кулоарите на бившия Партиен дом въпроса дали партията би подкрепила кандидатите на „Прогресивна България“ по темата за избора на нови членове на Висшия съдебен съвет.