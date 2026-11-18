С 10 дни по-бързо ще бъдат издавани личните карти, паспортите и шофьорските книжки. Стандартната поръчка вече става 20 дни вместо сегашните 30. Бързата поръчка за личните документи си остава три дни, а експресната - до осем часа след момента на заявката. Това приеха на второ четене народните представители с промени в Закона за българските лични документи.

Дипломатически паспорти вече няма да имат областните управители и подуправителите на Българската народна банка. Министър-председателят, вицепремиерите, министрите и заместник-министрите остават с това право. Специалните си паспорти запазват и управителят на БНБ и председателят на Сметната палата.

Създава се възможност децата на административно-технически служители, командировани в чужбина, да получават служебен паспорт като родителя си, но само до навършване на 25 години, продължават да учат (средно или висше) и не са сключили брак. В закона изрично се дописва, че притежателите на служебни паспорти имат право да ги ползват само при изпълнение на служебни функции в чужбина.

„Обърнато бе внимание, че към настоящия момент в нормативната уредба липсва изрично ограничение относно ползването на служебни паспорти. Тази празнота създава възможност за незаконосъобразно използване на служебните паспорти за лични цели. С цел превенция, със законопроекта се въвежда изрично ограничение за ползването им само при изпълнение на служебни функции в чужбина. По този начин ще се минимализират възможностите за злоупотреба с право и използване на привилегиите, които предоставят този вид паспорти и най-вече безвизовото пътуване в чужбина до всички трети страни, с които има сключени споразумения за освобождаване от изискването за виза на притежателите на дипломатически и служебни паспорти“, пишат в доклада си от комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.