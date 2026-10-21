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Северна Македония организира масово издаване на паспорти в Албания

Северна Македония организира масово издаване на паспорти в Албания
Снимка: Посолството на Република Северна Македония в Албания

Заснемането на регистрирани заявители е преместено от Тирана заради студентските протести, а желаещите могат да се възползват от процедурата в Пустец и Корча

Посолството на Република Северна Македония в Тирана е организирало заснемане на регистрирани заявители за издаване на документи за пътуване в община Пустец, Албания. Процедурата е започнала на 15 октомври и е била предвидена да продължи до 17 октомври включително.

В съобщение на дипломатическото представителство се посочва, че регистрираните заявители е трябвало да се явят в сградата на община Пустец, за да бъдат заснети за издаването на документите си.

Заснемането в Тирана е било отложено заради съображения за сигурност, свързани с продължаващите студентски протести в албанската столица. От посолството са уточнили, че хората, регистрирани за процедурата в Тирана, но намиращи се в Корча или Пустец, могат да се възползват от възможността да бъдат заснети там.

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